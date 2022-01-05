Жители Костромы о желании самосуда над убийцами ребенка: «Не могли сидеть дома»

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 414

Народ столпился у общежития на Волжской улице — месте происшествия, где сейчас ведется следствие.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru

Жители Костромы столпились у общежития на Волжской улице, где произошло убийство пятилетнего ребенка. На месте происшествия ведутся следственные действия, а толпа требует «выдать» ей злоумышленников и объясняет, почему жаждет расправиться с подозреваемыми.

«Убили девочку. У нас есть свои такие же маленькие дети. Мы не могли сидеть дома, пришли сюда. Любой человек, будь такая проблема, любой гражданин вышел бы без слов», — говорят местные жительницы. 

Ранее 5-tv.ru сообщил подробности зверского убийства ребенка в Костроме.

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