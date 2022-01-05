Жители Костромы о желании самосуда над убийцами ребенка: «Не могли сидеть дома»

Жители Костромы столпились у общежития на Волжской улице, где произошло убийство пятилетнего ребенка. На месте происшествия ведутся следственные действия, а толпа требует «выдать» ей злоумышленников и объясняет, почему жаждет расправиться с подозреваемыми.

«Убили девочку. У нас есть свои такие же маленькие дети. Мы не могли сидеть дома, пришли сюда. Любой человек, будь такая проблема, любой гражданин вышел бы без слов», — говорят местные жительницы.

Ранее 5-tv.ru сообщил подробности зверского убийства ребенка в Костроме.