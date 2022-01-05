Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 3 по 16 января

Любое движение и положение планет тесно связано и с изменениями в жизни людей. Как именно отразится перемещение небесных тел на жизни каждого из нас в период с 3 по 16 января, рассказала астролог Наталья Анисимова. Она назвала определенные даты рождения тех, кто в особенности почувствует изменения.

Юпитер добавит оптимизма и возможностей рожденным:

20.02-25.02; 20.04-25.04; 21.05-26.05; 21.06-27.06; 23.08-28.08; 24.10-29.10; 22.11-27.11; 22.12-27.12.

Для вас ближайшее время — лучший период для начала серьезного обучения или поездки заграницу. Также астролог уверена: есть шансы на какое-либо награждение. Кроме того, изменения коснутся и личной жизни, возможно, вы вступите в брак или разведетесь.

Сатурн добавит терпения и мудрости рожденным:

01.02-05.02; 01.04-05.04; 02.05-06.05; 02.06-06.06; 03.08-08.08; 04.10-08.10; 04.11-08.11; 03.12-07.12.

Для вас Сатурн приготовил не совсем приятные известия. Скорее всего, придется затянуть пояса, тем самым почувствовав грусть и печаль. Ведь то, что вы желали, придется отложить ради наведения порядка, укрепления структуры и осознания ответственности за тех, кого вы приручили.

Уран ошеломит рожденных:

02.01-04.01; 31.01-02.02; 01.03-03.03; 01.05-03.05; 02.07-04.07; 02.08-05.08; 03.09-05.09; 03.11-05.11.

Для вас в ближайшее время Уран подготовил что-то неожиданное и незапланированное. Астролог предупреждает — будьте готовы к тому, что все может пойти вовсе не по задуманному плану. Но, возможно, это и к лучшему?

Марс «заведет» рожденных:

05.03-17.03; 05.06-17.06; 07.09-19.09; 06.12-18.12.

Кажется, энергии у вас сейчас хоть отбавляй. Однако выплеснуть некуда. От этого и становится тяжело. Анисимова в качестве способа выплеснуть энергию советует рассмотреть спортивные занятия и секс. Тем самым вы не только станете спокойны, но и получится избежать ссор и бытовых травм.

Черная Луна может прельстить рожденных:

09.03-13.03; 09.06-13.06; 11.09-15.09; 10.12-14.12.

У вас в ближайшее время могут возникать навязчивые мысли и желания. Попытайтесь сохранить трезвость ума, не погружаясь в них с головой.

Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:

20.02-23.02; 21.05-24.05; 23.08-26.08; 22.11-25.11.

Астролог вам в ближайшее время рекомендует присматриваться к знакам Вселенной. Есть большая вероятность, что узлы покажут направление развития вас как личности. А новые ситуации предоставят ценный опыт. Также стоит обратить внимание и на свое привычное поведение. Возможно, его следует немного подкорректировать.

Венера гармонизирует рожденных:

05.01-14.01; 04.03-14.03; 04.05-14.05; 06.09-16.09; 06.11-16.11.

Вам звезды в ближайшее время рекомендуют обратить внимание на себя и баловать. Вас может потянуть на шопинг или, возможно, вы захотите флирта и комплиментов. Не отказывайте себе и не отказывайтесь.

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