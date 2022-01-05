Чем пахнут болезни: какие запахи тела говорят, что нужно срочно к врачу

Гастроэнтеролог объяснила, почему непривычный и даже неприятный запах от кожи — сигнал проблем в организме.

Изменившийся запах вашего тела может сигнализировать о развитии болезни или химическом отравлении. Если при соблюдении всех правил гигиены от кожи все равно насыщенно пахнет аммиаком, овечьей шерстью или же и вовсе гнилым мясом, не стоит откладывать в долгий ящик визит к терапевту. Гастроэнтеролог Елена Тюльпина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, о каких проблемах со здоровьем может свидетельствовать тот или иной странный аромат.

«Тело каждого человек обладает своим уникальным запахом. Запах этот обусловлен потом, который на поверхности кожи смешивается с нашей микрофлорой — бактериальной и грибковой флорой, и после этого он приобретает вот этот наш уникальный запах», — объяснила медик.

Если человек здоров, то этот запах практически не ощутим и не доставляет своему владельцу беспокойства. Но стоит в игру вступить инфекционным заболеваниям или другим серьезным недугам, как тело начинает источать неприятный кислый запах или оставлять за своим владельцем шлейф с нотками гниющей рыбы. Даже если болезнь пока что не проявила себя в полную силу, этого фактора уже достаточно для серьезного дискомфорта.

«Чаще всего мы сталкиваемся с запахом ацетона от кожи людей, страдающих сахарным диабетом. У людей с патологией почек мы можем ощущать от кожи запах аммиака», — привела пример специалист.

По такому принципу некоторые характерные запахи еще до похода специалисту могут вам рассказать, с каким недугом вы столкнулись. В частности, дефицит витаминов групп B и D, а также туберкулез можно распознать по уксусному аромату.

«Иногда мы можем ощущать от кожи людей запах овечьей шерсти. Это характерно для людей, страдающих заболеваниями надпочечников или заболеваниями гипофиза. Это достаточно неприятные состояния, которые требуют наблюдения врачом-эндокринологом», — предостерегла медик.

Одни из самых непереносимых для человеческого носа запахи гниющей рыбы и мяса также могут исходить от кожи при наличии проблем со здоровьем.

«Это связано с тем, что имеются какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, из-за которых нарушено усвоение белка. Этот белок в кишечнике создает гнилостные процессы, и вот тогда мы ощущаем от кожи этот запах», — рассказала гастроэнтеролог.

Отдельно специалист отметила признаки отравления химическими веществами. Если человек пострадал от воздействия фосфора и мышьяка, то его кожа будет пахнуть чесноком. Запах гниющего яблока может свидетельствовать об отравлении ацетоном, а испорченной редьки — об отравлении соединениями селена.

«Если вы ощущаете какой-то неприятный запах от своей кожи или от своих близких, это, безусловно, повод обратиться к врачу для того, чтобы провести обследования, разобраться с причиной, которая вызвала это состояние, и вовремя предотвратить развитие осложнений», — подчеркнула специалист.

Однако далеко не всегда запахи болезней и отравлений отталкивающие. Согласно исследованию ученых из университета Манчестера, диабет может пахнуть сладкими фруктами или цитрусовыми, а болезнь Альцгеймера — ржаным хлебом. Так что стоит прислушиваться к своему организму и отмечать любые подобные изменения.

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