Как легко заработать тромбоз в новогодние праздники

Жирная пища и многочасовой просмотр телевизора увеличивают риск сосудистых заболеваний.

Врач-флеболог Дмитрий Осипов назвал несколько простых правил, которые помогут избежать развития тромбоза в новогодние праздники. Обилие жирных салатов, алкоголя, а также ленивого отдыха на диване могут вылиться в серьезные проблемы с сосудами, напомнил эксперт.

При этом специалист отметил, что усердствующие с генеральной уборкой и, соответственно, подвергающие серьезной нагрузке ноги граждане также находятся в группе риска. Подъем тяжестей в виде бесконечных пакетов с продуктами, елей и других важных атрибутов праздника не добавляют здоровья сосудам.

Но длительные новогодние каникулы можно пережить и без серьезного ущерба для организма, уверен Осипов. В беседе с «Сибкрай» он отметил несколько простых правил, которые в первую очередь стоит соблюдать страдающим от отеков.

«Таким людям рекомендуется гулять — как можно больше, особенно во время новогодних праздников. Это приводит к активному кровообращению в ногах и снижению венозного застоя. Также необходимо потреблять большое количество воды — не алкоголь и не подслащенную воду».

В случае же если вены на ногах стали ярко выраженными, начали появляться темные пятна, судороги и отеки, то не стоит откладывать визит к специалисту.

Ранее 5-tv.ru писал, почему страдающим варикозом лучше забыть об алкоголе на новогоднем столе.