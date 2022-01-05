Жигунов рассказал, чем его «заразил» Абдулов на съемках фильма

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 8 097

Актер и продюсер поделился воспоминаниями об участии с народным артистом РСФСР в советской драме.

Жигунов рассказал, чем его «заразил» Абдулов на съемках фильма

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Sternin

Актер и продюсер Сергей Жигунов поделился воспоминаниями о своем коллеге Александре Абдулове, со дня смерти которого 3 января исполнилось 14 лет. Жигунов рассказал, что на съемках фильма «Два гусара» (1984) Абдулов «заразил» его приемом, которые актеры используют, когда забывают текст или намеренно хотят привнести в него что-то свое.

«Это называется „отсебятина“. Заразил меня этим Саша Абдулов во время съемок в „Двух гусарах“. Саша был мастер. Все эти его реплики из „Формулы“ (фильм „Формула любви“ — Прим. ред.): „Поедете убирать снег в Сибирь“ — „Весь?“ — „Весь!“ — „Yes, it is!“ — были отсебятиной в чистом виде. Он мог разговаривать от образа бесконечно. Бесконечно и удивительно смешно», — написал Жигунов в Instagram.

Он добавил, что сценарии советских фильмов были «рыхлыми», особенно в жанровом кино, а актерам хотелось сыграть свои роли ярче, поэтому они придумывали свои реплики.

Instagram @zhigunov_sergey

Сам Жигунов применил «отсебятину» в фильме «Сердца трех», где выступил продюсером и сыграл одну из главных ролей. При этом режиссер не только не наказал его, но и оставил всю его «самодеятельность» при монтаже фильма.

«„Придурок, шляпу сними», «какая богатая гулянка» и шляпа, которую я купил, — ничего этого в сценарии не было. Режиссер плакал крокодильими слезами, он был соавтор. У него, конечно, была возможность потом вырезать это на монтаже, но он не вырезал. Владимир Михайлович (кинорежиссер Владимир Попков — Прим. ред.) был талантливым человеком, он понимал, что так лучше для фильма», — рассказал актер.

В свою очередь Жигунов признался, что сам как продюсер и сценарист не терпит, когда актеры несут на площадке «отсебятину».

«Оказавшись по ту сторону камеры, я вдруг понял, что артисты активно пытаются улучшать мой сценарий. МОЙ! <…> Возникающее внутреннее желание немедленно убить нарушителя сдерживает только невозможность заменить его как минимум до завтра», — написал актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга Жигунова призналась ему в любви и желании сойтись после двух разводов.

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