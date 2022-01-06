Мини-парад планет: какие изменения ожидают представителей зодиакального круга

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 093

Благодаря уникальному астрологическому событию некоторые представители знаков зодиака почувствуют взаимное влияние друг друга, а для кого-то этот период окажется конфликтным.

Мини-парад планет: какие изменения ожидают представителей зодиакального круга

Фото: Depositphotos / frenta

С 25 декабря по 7 января Вселенная подготовила людям настоящий подарок — парад планет, который случается раз в 18-20 лет. В этот период Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун и Венера выстроились в одну прямую линию в Солнечной системе будто новогодняя гирлянда. И, по мнению таролога Саоны, каждая из них представляет своеобразную энергию каждого представителя зодиакального круга. Как отразится уникальное событие на каждого из нас?

Каждый из нас рождается в определенное положение планет. Однако помимо этого аспекта, стоит учитывать еще и то, о каких планетах именно идет речь: внутренних или внешних. По словам таролога, внутренние — те, которые движутся по зодиаку быстрее: Меркурий, Марс, Венера, Солнце и Луна, внешние — медленнее, им нужно больше времени, чтобы пройти через круг.

«Соответственно, энергия данного парада планет коснется в первую очередь Близнецов, Дев, Весов, Стрельцов, Козерогов. Все представители этих знаков могут испытать взаимное влияние друг друга», — объяснила Саона в интервью «Вечерней Москве».

Однако изменения в жизни в парад планет ощутят не только эти знаки зодиака. Соединение Сатурна и Плутона на одной оси окажется влияние на всех представителей зодиакального круга. И, по мнению специалиста, совсем нерадостное.

«Это конфликтный период, в котором лучше не обострять споры и сглаживать острые углы в общении с людьми», — заключила она.

Тогда подарок от Вселенной не омрачится негативными и печальными событиями в вашей жизни.

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