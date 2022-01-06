Актриса Мария Куликова рассказала, что мешало ей в отношениях: «Была истеричной»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 031

Знаменитость призналась, что сейчас не повторяет ошибок прошлого.

Актриса Мария Куликова рассказала, что мешало ей в отношениях: «Была истеричной»

Фото: ТАСС / Павлишак Алексей

Актриса Мария Куликова раскрыла подробности своей личной жизни в молодости. По ее словам, в те времена она плохо контролировала свои эмоции, что оборачивалось многочисленными конфликтами.

«Я не работаю над отношениями, просто живу в кайф. Однако раньше многое воспринимала иначе и вела себя по-другому. Была довольно истеричной и категоричной. Чуть что — повышала голос и собирала вещи. Не видела полутонов — только черное и белое», — призналась артистка в интервью «Каравану историй».

Сейчас у Куликовой не возникает желания расставить все точки над «i» и немедленно порвать, если кажется, что с ней поступили несправедливо, обидели или не уделили внимания.

«Я уже знаю, что порыв пройдет через пятнадцать минут, глупо тратить энергию на такую ерунду. Раньше этого не понимала. Считала, что жить надо здесь и сейчас. Это возрастные приобретения — мудрость, опыт. Ну и везение — я нашла своего человека», — поделилась Мария.

Известно, что актриса была замужем за коллегой по цеху Денисом Матросовым с 2003 по 2015 год. В браке у них родился сын Иван. Многие считают, что сейчас Мария встречается с актером Виталием Кудрявцевым. Сама она эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.

Как писал 5-tv.ru, ранее Денис Матросов назвал причину развода с Марией Куликовой.

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