Священники рассказали, как правильно провести сочельник и Рождество

Протоиерей, ректор Тульской православной классической гимназии Лев Махно и протоиерей, настоятель московского храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин рассказали, как правильно провести Рождество и в чем его смысл для христианина.

По словам Махно, до праздника православные христиане соблюдают пост и исповедуются — сочельник последний постный день.

«6-го и 7-го уже после ночной службы мы приходим домой и разговляемся. В сочельник никаких стирок, уборок. До сочельника люди прибираются и приходят в этот день причащаться», — объяснил он URA.RU, уточнив, что второе причастие проходит на рождественской литургии.

Бородин пояснил, что нужно сделать за день до Рождества.

«Это день наиболее строгого поста, внимания к себе, ограничения от развлечений и погружения в молитву. Обычно в храм на службу приходят с утра. Там длинная красивая служба», — объяснил священник.

Однако, по его словам, посещение храма — не главное. В этот праздник обязательно нужно читать Евангелие и молиться.

«Праздник в том, что Бог человека любит настолько, что идет на крестную смерть. Мы с возрастом понимаем, что наше главное сокровище на земле — это люди, которые тебя любят. Их обычно немного, а тут мы еще узнаем, что мы Богом любимы», — заключил Бородин.

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