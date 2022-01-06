Строптивый и неукрощенный: почему Челентано так и не ушел из семьи к Орнелле Мути

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 4 662

Почему Челентано так и не ушел из семьи к Орнелле Мути

Строптивый и неукрощенный: почему Челентано так и не ушел из семьи к Орнелле Мути

Фото: www.globallookpress.com / Testi/Giacomino/Ropi

Главный герой-любовник итальянского кино уже более 57 лет остается со своей первой и единственной женой Клаудией Мори.

Роман Адриано Челентано и Орнеллы Мути действительно чуть не стоил артисту его семьи, а его коллегу и вовсе оставил в одиночестве.

Пробежавшую между актерами искру было видно на экране невооруженным глазом. Однако возникшая между Челентано и Мути химия явно пришлась не по вкусу их супругам.

Как пишет StarHit.ru, Клаудия Мори тогда съехала из дома, забрав детей и все свои вещи. Ситуацию накалял тот факт, что Мути развелась со своим первым супругом Аллесио Орано.

Вероятно, актриса ждала ответного шага от своего возлюбленного. Но Челентано удивил не только Мути, но и ждавших горячих новостей итальянских журналистов и поклонников. Актер уговорил супругу вернуться и принять его обратно в семью.

Позднее в интервью Мори сказала, что случайная интрижка — не повод для расставания. Она считает, что такое для мужчины простительно.

Уже спустя годы Челентано признался, что у него действительно был роман на съемочной площадке «Укрощения строптивого». Внезапная откровенность актера возмутила Орнеллу Мути, но отрицать сказанное им она не стала. Вероятно, звезда была не согласна на статус любовницы, потому и отношения между ними так быстро закончились.

«Между нами всякое было, но сейчас мы не общаемся. У актеров это нормально — любовь на время фильма», — объяснила Мути в беседе с ТВЦ.

После романа с Челентано артистка еще раз была замужем, а сейчас находится в длительных отношениях с бизнесменом Фабрисом Керерве. У нее трое детей.

Что касается ее бывшего возлюбленного, то у Челентано также трое детей, и уже в 2004 году он стал дедушкой.

Его сын Джакомо иронично признается, что рядом со своим отцом он сам «чувствует себя бабушкой». Как отметили родные актера, когда он играет с детьми, то непонятно, кто из них младше.

Отношения же Челентано с его женой будто становятся исключительно крепче с годами, несмотря на все пережитые ими кризисы и ссору прямо во время свадьбы. Актриса, превратившаяся со временем в агента Челентано, не переставала верить в талант своего супруга. Она даже позволила ему заложить дом для съемок «Юппи-ду».

Тогда еще невесте молодого артиста не понравился галстук жениха. Примечательно, что на фото с праздника аксессуар все же имеется на шее Челентано. Судя по всему, Мори смилостивилась.

Когда же артисты праздновали свою золотую свадьбу, то на приглашениях для гостей они написали: «И сегодня мы все еще любим друг друга». Сомнений в искренности этих слов не возникло ни у кого.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Холли Берри вышла замуж за музыканта Вана Ханта.

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