Как по запаху изо рта определить повышение уровня сахара в крови

|
Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 4 159

Гипергликемию также могут выдать частое мочеиспускание и чувство чрезмерной усталости.

Как по запаху изо рта определить повышение уровня сахара в крови

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

Изменившийся запах изо рта может свидетельствовать о скачке уровня сахара в крови. Людям, страдающим от сахарного диабета, стоит внимательно прислушиваться к своим ощущением, пишет «МедикФорум» со ссылкой на NHS(Национальная служба здравоохранения Англии. — Прим. ред.).

Уровень сахара в крови имеет свойство повышаться и понижаться в течение дня, однако люди с сахарным диабетом такие изменения чувствуют куда сильнее, отмечают врачи. Так, например, неожиданно появившийся фруктовый запах изо рта, сухость и жажда свидетельствуют о повышении уровня глюкозы. 

Среди других тревожных симптомов гипергликемии специалисты отмечают частое мочеиспускание, помутенение зрения, чувство усталости, резкую потерю веса. При их появлении, если вы не находитесь на контроле у врача, необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы провести обследование.

Также стоит обратить внимание на запах, исходящий от кожи. Некоторые медики отмечают, что обычно от тела больного диабетом человека исходит характерный аромат ацетона.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие запахи тела говорят, что нужно срочно к врачу.

-7° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.29
0.64 84.07
0.87
Вспомнить все и даже не вздрогнуть: китайский совет дня на четверг, 6 янв...

Последние новости

19:42
Савельева рассказала, как получила травму руки: «Закричала мужу — притормози!»
19:22
Куриные ножки с картошкой: как приготовить аппетитный ужин на Рождество за час
19:22
Во время протестов в Алма-Ате пострадали 10 медработников
19:14
Экипаж Каргинова выиграл пятый этап «Дакара» в зачете грузовиков
19:06
Как по запаху изо рта определить повышение уровня сахара в крови
18:50
Матвиенко назвала своевременным обращение Токаева в ОДКБ

Сейчас читают

Сила исцеляющая: где набирать и когда освящать воду
Золотой дождь под звездами: когда рождаются самые богатые люди
Какой горячий напиток моментально снижает уровень сахара в крови
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год