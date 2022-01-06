Как по запаху изо рта определить повышение уровня сахара в крови

Изменившийся запах изо рта может свидетельствовать о скачке уровня сахара в крови. Людям, страдающим от сахарного диабета, стоит внимательно прислушиваться к своим ощущением, пишет «МедикФорум» со ссылкой на NHS(Национальная служба здравоохранения Англии. — Прим. ред.).

Уровень сахара в крови имеет свойство повышаться и понижаться в течение дня, однако люди с сахарным диабетом такие изменения чувствуют куда сильнее, отмечают врачи. Так, например, неожиданно появившийся фруктовый запах изо рта, сухость и жажда свидетельствуют о повышении уровня глюкозы.

Среди других тревожных симптомов гипергликемии специалисты отмечают частое мочеиспускание, помутенение зрения, чувство усталости, резкую потерю веса. При их появлении, если вы не находитесь на контроле у врача, необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы провести обследование.

Также стоит обратить внимание на запах, исходящий от кожи. Некоторые медики отмечают, что обычно от тела больного диабетом человека исходит характерный аромат ацетона.

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