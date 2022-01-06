Восстанавливаемся правильно: чем опасен неправильный выход из поста

По словам Оксаны Михалевой, если подходить к выходу из поста необдуманно и сразу начинать есть все, что захочется, это может закончиться плачевно.

Врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, чем может быть опасен неправильный и необдуманный выход из Рождественского поста. По ее словам, это грозит обострением хронических заболеваний, таких как холецистит, панкреатит, гастрит, язвенная болезнь.

«Главное помнить, что выход из поста — это не праздник живота, а постепенное возвращение к обычной жизни, и тогда он будет гармоничным и приятным», — отметила Михалева в беседе с «Известиями».

Чтобы возвращение к привычному питанию не отразилось на здоровье, продукты, запрещенные во время поста, необходимо вводить постепенно.

К примеру, в первый день следует включить в рацион молочные и кисломолочные продукты в небольшом количестве. На второй день можно начать есть нежирную рыбу в запеченном и отварном виде, супы на рыбном или курином бульонах. Далее яйца, куриное белое мясо или индейку, а чуть погодя уже вернуться к красному мясу. А с десертами с кремом нужно быть предельно внимательными и осторожными.

По словам специалиста, их можно начать есть лишь на четвертый — пятый день после окончания поста.

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