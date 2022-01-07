Брак, развод и никакого риска! Китайский совет дня на пятницу, 7 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 1 349

Этот день напомнит о том, что новогодние каникулы вот-вот закончатся.

Брак, развод и никакого риска! Китайский совет дня на пятницу, 7 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 7 января?

Этот день напомнит о том, что новогодние каникулы вот-вот закончатся. Захочется сделать чего-нибудь полезное, причинить добро и устроить красивую жизнь. Не отказывайте себе в этих маленьких удовольствиях, главное — не перетруждайтесь и не лезьте на рожон. Энергии дня не поощряют экстремалов.

Вместо проверки на вшивость себя и товарища, лучше займитесь близкими людьми. Пятница — отличный день для того, чтобы наконец наладить с ними идеальные взаимоотношения. Или идеально расстаться.

Рекомендуется именно в пятницу, 7 января, провести ритуал предложения руки и сердца или произвести романтический развод. Энергии помогут на сто процентов!

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-8° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.29
0.64 84.07
0.87
Брак, развод и никакого риска! Китайский совет дня на пятницу, 7 января

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