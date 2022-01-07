Опасная вспышка: загадочная болезнь поражает мозг молодых людей

|
Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 2 834

Вспышка снижающей умственные способности загадочной болезни произошла в Канаде

Опасная вспышка: загадочная болезнь поражает мозг молодых людей

Фото: Depositphotos / sudok1

Уже около двух лет странный недуг вводит в заблуждение медиков.

Вспышка загадочной болезни произошла в Канаде, пишет The Guardian. Заболевание поражает все большее количество молодых людей, резко снижая их умственные способности.

Неизвестный недуг также вызывает галлюцинации, потерю веса, ухудшение памяти, спазмы мышц и нарушения в работе вестибулярного аппарата. Болезненные ощущения в руках и ногах являются еще одним тревожным симптомом.

Исследователи сравнивают этот недуг с опаснейшей болезнью Кройцфельдта-Якоба. Известная также как «коровье бешенство» она убивает 100% заболевших.

Официально зарегистрированных случаев в Канаде всего 48. Однако предполагается, что их может быть куда больше. Среди пациентов с подозрением на неизвестную болезнь было восемь летальных исходов.

Опасения у медиков вызывает тот факт, что они зафиксировали девять случаев, когда симптомы заболевания проявлялись у контактировавших с пациентами людей и не являвшихся при этом их родственниками. В частности, заболела молодая медсестра, ухаживавшая за одним из пациентов.

Власти Канады же склоняются к тому, что люди страдают от уже известных науке заболеваний, которые не смогли верно диагностировать. Семьи больных и некоторые врачи же опасаются, что появление загадочного недуга может быть связано с экологическими проблемами

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какие заболевания могут указывать отеки.

-13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.29
0.64 84.07
0.87
Брак, развод и никакого риска! Китайский совет дня на пятницу, 7 января

Последние новости

17:49
Мародеры убили «отца казахского хип-хопа» в Алма-Ате
17:48
Лиза и Гарри Галкины поздравили родителей с Рождеством и подарили самодельные подарки
17:29
РФ отправила в Казахстан 12 самолетов с миротворцами и техникой
17:18
Не играйся с судьбой: Какие знаки посылает Вселенная каждому знаку зодиака
16:54
Беглый банкир объявил себя лидером «газовых» протестов в Казахстане
16:46
Опасная вспышка: загадочная болезнь поражает мозг молодых людей

Сейчас читают

Нашли мертвой на третий день, хоронили в платье из реквизита: что погубило Светлану Савелову
Первый среди гражданских: чем запомнился бывший начальник Генштаба ВС РФ Квашнин
Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год