Опасная вспышка: загадочная болезнь поражает мозг молодых людей

Уже около двух лет странный недуг вводит в заблуждение медиков.

Вспышка загадочной болезни произошла в Канаде, пишет The Guardian. Заболевание поражает все большее количество молодых людей, резко снижая их умственные способности.

Неизвестный недуг также вызывает галлюцинации, потерю веса, ухудшение памяти, спазмы мышц и нарушения в работе вестибулярного аппарата. Болезненные ощущения в руках и ногах являются еще одним тревожным симптомом.

Исследователи сравнивают этот недуг с опаснейшей болезнью Кройцфельдта-Якоба. Известная также как «коровье бешенство» она убивает 100% заболевших.

Официально зарегистрированных случаев в Канаде всего 48. Однако предполагается, что их может быть куда больше. Среди пациентов с подозрением на неизвестную болезнь было восемь летальных исходов.

Опасения у медиков вызывает тот факт, что они зафиксировали девять случаев, когда симптомы заболевания проявлялись у контактировавших с пациентами людей и не являвшихся при этом их родственниками. В частности, заболела молодая медсестра, ухаживавшая за одним из пациентов.

Власти Канады же склоняются к тому, что люди страдают от уже известных науке заболеваний, которые не смогли верно диагностировать. Семьи больных и некоторые врачи же опасаются, что появление загадочного недуга может быть связано с экологическими проблемами

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