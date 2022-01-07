Фото актрисы Валентины Талызиной восхитило подписчиков: «Красиво стареет»

Звезда советского и российского кино Валентина Талызина последние годы почти не снимается и редко появляется на публике. Однако о своих поклонниках актриса не забывает. И в Instagram частенько делится свежими фотографиями.

Так, она показала подписчикам новый снимок и поздравила россиян с Рождеством.

Instagram @valentinatalyzina_official

Поклонники пришли в восхищение от облика знаменитости, которая 22 января отпразднует 87-летие.

«Вы прекрасны, Валентина! С праздником вас и здоровья вам!»

«Валентина Илларионовна, пожалуйста, выставляйте чаще фото. Я вас обожаю!»

«Эта замечательная актриса очень красиво стареет. Какой пример для всех этих певцов и актеров, перекачавшихся силиконом», — написали пользователи.

Стоит отметить, что полностью погружаться в затворничество Валентина Талызина не планирует. Уже в январе 2022 года она выйдет на сцену театра, где сыграет главную роль в постановке «Волки и овцы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина пропала с экранов.