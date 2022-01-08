Марина Юдашкина показала, как выглядит больной раком муж-кутюрье

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 673

Валентин Юдашкин борется с онкологией на протяжении уже пяти лет. Ныне он редкий гость на массовых мероприятиях.

Марина Юдашкина показала, как выглядит больной раком муж-кутюрье

Фото: Instagram @marinayudashkina

Супруга известного российского модельера Валентина Юдашкина Марина, как и многие знаменитости, поздравила интернет-пользователей с православным праздником и показала на своей странице в Instagram, как ныне выглядит ее муж, который уже пять лет борется с тяжелым заболеванием — раком почки с метастазами в головном мозге.

«С Рождеством Христовым! Желаем вам, счастья, мира и добра вашему дому!» — подписала фото Юдашкина.

Instagram @marinayudashkina

На снимке модельер позирует с улыбкой в черном костюме. Поклонники пожелали Валентину Юдашкину крепкого здоровья и отметили, что снимок, предположительно, совсем несвежий, а архивный. Ведь в преддверии новогодних праздников, посещая гостей, ни на одной фотографии модельера замечено не было. Хотя ранее он всегда сопровождал супругу.

Несмотря на то, что Юдашкин борется с недугом уже пять лет, откровенно рассказал об этом он лишь год назад. Сейчас, по его заверениям, жизнь бежит не годами, а кварталами. Но модельер не сдается, рассчитывает побороть недуг и вновь радовать своих поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто, по словам дочери Юдашкина, может унаследовать дело модельера.

-10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.29
0.64 84.07
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:21
Дмитрий Песков провел рождественский вечер с семьей на катке
10:52
Один сотрудник полиции убит, еще один ранен в результате стрельбы под Курганом
10:44
Переброска миротворческих сил ОДКБ из России в Казахстан продолжается
10:32
Умом Россию не понять: Что иностранцы считают странным в русских
10:07
В казахстанском городе Тараз ликвидированы шесть террористов
9:42
В России с 1 июля сократят срок оформления паспорта

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака
Не играйся с судьбой: Какие знаки посылает Вселенная каждому знаку зодиака
Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год