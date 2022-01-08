Марина Юдашкина показала, как выглядит больной раком муж-кутюрье

Супруга известного российского модельера Валентина Юдашкина Марина, как и многие знаменитости, поздравила интернет-пользователей с православным праздником и показала на своей странице в Instagram, как ныне выглядит ее муж, который уже пять лет борется с тяжелым заболеванием — раком почки с метастазами в головном мозге.

«С Рождеством Христовым! Желаем вам, счастья, мира и добра вашему дому!» — подписала фото Юдашкина.

Instagram @marinayudashkina

На снимке модельер позирует с улыбкой в черном костюме. Поклонники пожелали Валентину Юдашкину крепкого здоровья и отметили, что снимок, предположительно, совсем несвежий, а архивный. Ведь в преддверии новогодних праздников, посещая гостей, ни на одной фотографии модельера замечено не было. Хотя ранее он всегда сопровождал супругу.

Несмотря на то, что Юдашкин борется с недугом уже пять лет, откровенно рассказал об этом он лишь год назад. Сейчас, по его заверениям, жизнь бежит не годами, а кварталами. Но модельер не сдается, рассчитывает побороть недуг и вновь радовать своих поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто, по словам дочери Юдашкина, может унаследовать дело модельера.