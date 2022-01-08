От огнестрельного ранения в Алма-Ате погиб ребенок
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Данную информацию подтвердила омбудсмен.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Люди продолжают гибнуть на беспорядках в Казахстане. Среди жертв погромов протестующих уже появились даже дети. Соглаасно обновленным данным, от огнестрельного ранения погиб уже один ребенок, еще один пострадал. Как отмечает ТАСС, данную информацию подтвердила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.
» Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», — говорится в сообщений.
В то же время пострадавший 15-летний подросток был госпитализирован.
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