От огнестрельного ранения в Алма-Ате погиб ребенок

|
Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 9 995

Данную информацию подтвердила омбудсмен.

От огнестрельного ранения в Алма-Ате погиб ребенок

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Протесты в Казахстане

Люди продолжают гибнуть на беспорядках в Казахстане. Среди жертв погромов протестующих уже появились даже дети. Соглаасно обновленным данным, от огнестрельного ранения погиб уже один ребенок, еще один пострадал. Как отмечает ТАСС, данную информацию подтвердила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.

» Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», — говорится в сообщений.

В то же время пострадавший 15-летний подросток был госпитализирован.

Тема:
Протесты в Казахстане
8 янв
Токаев оценил помощь миротворцев ОДКБ в охране объектов в Нур-Султане
8 янв
Самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 граждан РФ
8 янв
Путин поговорил по телефону с Токаевым
8 янв
В Казахстане сообщили о местонахождении Назарбаева
8 янв
Переброска миротворческих сил ОДКБ из России в Казахстан продолжается
8 янв
В казахстанском городе Тараз ликвидированы шесть террористов
8 янв
Подразделения ВДВ из Московской и Ульяновской областей прибыли в Казахстан
8 янв
Бывший председатель КНБ Казахстана Карим Масимов задержан по делу о госизмене
8 янв
В Казахстане начались расследования в отношении реализаторов сжиженного газа
8 янв
В Ивановской области началась погрузка убывающих в Казахстан подразделений ВДВ
-14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.29
0.64 84.07
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Стало известно, были ли россияне в числе пострадавших в ДТП с автобусом в Египте
13:36
Менеджера Александра Емельяненко задержали по подозрению в изнасиловании
13:26
Татьяна Тарасова рассказа о своем самочувствии после приезда скорой помощи
13:14
Токаев оценил помощь миротворцев ОДКБ в охране объектов в Нур-Султане
12:55
Не покормила ребенка: житель Омска до смерти избил жену в канун Рождества
12:45
Самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 граждан РФ

Сейчас читают

Роза иль мимоза: что расскажут о женщине ее любимые цветы
Марина Юдашкина показала, как выглядит больной раком муж-кутюрье
Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год