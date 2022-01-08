«Какая была баба потрясающая»: Ширвиндт в Рождество вспомнил о Лидии Руслановой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 277

Александр Ширвиндт в Рождество рассказал, какой была Лидия Русланова

Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; Instagram @shirvindt

Экс-худрук театра Сатиры на пенсии не теряет задора, оптимизма и продолжает радовать поклонников своими шутками.

Легендарный актер и экс-худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт, разбирая подарки от сына Михаила на Рождество, вспомнил о советской певице Лидии Руслановой. Врученные валенки иностранного производства напомнили ему знаменитую песню «Валенки». Актер отметил, что был лично знаком с исполнительницей и до сих пор помнит, какой прекрасной женщиной она была.

«Это знаменитая наша российская песня „Валенки-валенки, не подшиты, стареньки“. Это еще пела Русланова. Кстати, я с ней был знаком, какая была баба потрясающая!» — сказал Ширвиндт.

ТАСС / ИТАР-ТАСС

Песне «Валенки» больше 100 лет. Изначально ее записала на пластинку певица Нина Дулькевич. Спустя год — цыганская исполнительница Анастасия Полякова. Но прославилась композиция лишь в 1940-х годах благодаря Лидии Руслановой, которая выступала с ней на прифронтовых концертах. В исполнении артистки песня зазвучала по-новому. 

Лидия Русланова скончалась осенью 1973 года от инфаркта миокарда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще помимо валенок сын подарил Ширвиндту.

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