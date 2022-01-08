Александр Ширвиндт высмеял подарки сына: «Елка страшная, бутафорская!»

Александр Ширвиндт издевательски прокомментировал подарки, которые на Рождество преподнес ему сын Михаил. Семейное видео в Instagram выложил сам Ширвиндт-младший.

В числе подарков оказались «иностранные валенки» — туфли слипоны из натурального войлока, которые, к слову, на сайте производителя стоят 70 евро — шесть тысяч рублей, а также маленькая искусственная елочка.

Легендарный актер высмеял подарки, сделав вид, что недоволен ими.

«Это знаменитая наша российская песня „Валенки-валенки, не подшиты, стареньки“. Это еще пела Русланова. Кстати, я с ней был знаком, какая была баба потрясающая! Ну вот, а здесь валенки новые, а папа не подшитый, старенький — это я. А елка страшная, бутафорская, это он мне сунул, чтобы было ощущение, что Новый год, а на самом деле Рождество… И, главное, здоровья!» — говорит Ширвиндт-старший в кадре.

Поклонники в комментариях оценили чувство юмора 87-летнего народного артиста РСФСР и поздравили его с Рождеством.

Ранее 5-tv.ru показал видеопоздравление, которое актеры Федор Добронравов и Александр Феклистов, находясь на съемках в Грузии, записали для своего коллеги и приятеля Александра Ширвиндта в честь его 87-летия.

В свою очередь Ширвиндт записал смешной ролик в честь 60-летия Добронравова. На видео худрук Театра сатиры предстал в домашнем халате и с волосами, якобы вставшими дыбом от сообщений о юбилее Добронравова, и потребовал себе подарок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Ширвиндт покидает пост худрука театра Сатиры, который возглавлял с 2000 года после ухода Валентина Плучека по состоянию здоровья.