Гормон и я: как противозачаточные влияют на сексуальность женщин и выбор партнера

Психолог Ольга Савская в интервью 5-tv.ru предупредила о побочном действии гормональных препаратов не только на организм женщины, но и на ее психическое состояние.

Противозачаточные таблетки не только подавляют способность беременеть, но и влияют на сексуальность женщины и ее предпочтения при выборе партнера. Согласно британским исследованиям, прекрасную половину человечества начинают меньше волновать альфа-самцы, а в приоритете оказываются надежные мужчины, способные обеспечить финансовую безопасность любимой. Психолог Ольга Савская в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru развенчала мифы и предупредила о побочном действии гормональных препаратов не только на организм женщины, но и на ее психическое состояние.

С одной стороны, заявила эксперт, гормональные препараты кардинально не меняют вкус женщины при выборе партнера, с другой — биология и психология доказывают, что влияние все же существует. Первым «удару» гормонов подвергается психическое состояние: прием пилюль сказывается на уверенности и спокойствии, а также физическом здоровье.

«Когда происходит гормональный сбой, женщина более подвержена стрессу и депрессивным состояниям, эмоциональным „качелям“, и в таком случае она может выбирать мужчин, которые будут для нее спасателями и поддержкой, регуляторами этого внутреннего состояния», — прокомментировала специалист.

Когда у женщины «выключаются» стресс и инстинкт самосохранения, а на замену потребности в безопасности приходит спокойствие, она уже способна переключить внимание на ранее закрытые для нее сферы жизни, например, на отношения, и в этом, более уравновешенном состоянии, выгода может уйти на второй план.

Когда же в женщине начинают проступать меркантильные нотки, и она увлекается состоятельным мужчиной, это, как отметила психолог, свидетельствует о перекладывании ответственности, когда кто-то другой должен обеспечивать жизненно важные для нее блага, «закрывая» при этом определенные потребности или пытаясь решить свои психологические травмы.

В первую очередь, заявила психолог, на выбор спутника влияют имеющиеся стереотипы и личностные ориентиры: кто я какая, какой я партнер, и как мы можем вместе договориться и строить отношения.

«Женщина, для того, чтобы строить отношения, всегда выбирает партнера, ориентируясь на свои установки, убеждения, на детско-родительские отношения, на негативный опыт — на всю эмоциональную составляющую», — эксперт опровергла первостепенность влияния гормонов на предпочтения.

Однако специалист в области отношений предупредила, что противозачаточные таблетки все же оказывают значительное влияние на сексуальную сферу женщины. Побочный эффект может проявиться в ее отказе предаваться плотским утехам, а также «отключению» фонтана удовольствий, когда оргазмы тускнеют или вовсе уходят. Женщина, кроме того, может ощущать себя беременной и показывать партнеру, что секс ее не сильно интересует на данном этапе.

Подавление природного влечения и постоянные отказы мужчине в половой близости часто провоцируют конфликты в паре. В таком случае, уверена психолог, женщина действительно подсознательно может переключаться на партнера с более слабой половой конституцией, которого секс интересует меньше, но эту особенность он компенсирует другим, например, дорогими подарками.

«Гормоны — это важная часть тела, которая управляет нашим психологическим состоянием и работой органов, нашим здоровьем. Если вы сталкиваетесь с проблемами в психологическом состоянии, то обращайтесь к психологу. А препараты нужно принимать только по назначению врача и когда нет других вариантов», — дала психолог совет, как не стать марионеткой «волшебных» пилюль.

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