Диана Гурцкая похвалилась единственным подросшим сыном: «Мамина радость!»

Певица Диана Гурцкая — одна из самых «закрытых» звезд российского шоу-бизнеса. Артистка не любит рассказывать, как и чем живет на публику. А тем более в ежедневном формате, как это делают ее коллеги через соцсети. Тем не менее отказать себе в удовольствии похвастаться единственным сыном селебрити не может. Свежее фото возмужавшего Константина произвело на публику неизгладимое впечатление.

Гурцкая родила наследника от доктора юридических наук, адвоката Петра Кучеренко 29 июня 2007 года. Молодой человек очень увлекается творчеством и даже недавно окончил музыкальную школу с отличием. Будет Константин выступать на большой сцене или нет, знаменитая артистка пока не знает. Она очень надеется, что юноша найдет свое место в жизни и будет по-настоящему счастлив.

«Мой большой маленький сын!» — подписала трогательный снимок в обнимку с Костей Диана Гурцкая.

Instagram @diana.gurtskaya.official

Поклонники артистки не поверили своим глазам: они долго не могли признать во взрослом статном кавалере наследника дивы. За селебрити радовались, как за родную, что есть такая защита и помощь в лице Константина.

«Красавчик! Мамина радость!»

«Ничего себе, как время бежит!»

«Прекрасный сын самой чудесной мамочки! Вы очаровательны!» — нахваливают пару юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Диана Гурцкая перенесла COVID.