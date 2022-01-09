Максим Галкин объяснил, почему не появляется в жюри КВН

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 142

Максим Галкин рассказал, почему его не зовут в КВН

Максим Галкин объяснил, почему не появляется в жюри КВН

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

По словам юмориста, у него с Александром Масляковым конфликта никогда не было.

Юморист Максим Галкин рассказал о причинах, по которым не появляется в жюри КВН. Последний раз судить участников звезде приходилось в 2001 году. С тех пор на программу артист ни разу не приходил. Оказалось, у него с ведущим телепередачи Александром Масляковым были недопонимания.

Дело в том, что когда Галкин сидел в жюри, он поставил одному из игроков тройку. И нарвался на критику Маслякова.

«Александр Васильевич устроил мне нагоняй в антракте, мол, как ты мог! Я: „Простите, думал, что вы меня пригласили судить“. Мне не понравилось выступление, и я поставил то, что они заслужили», — вспомнил Галкин в YouTube-шоу Азамата Мусагалиева.

С тех пор больше ведущий КВН ни разу не позвал комика на съемки программы. Однако Галкин отметил, что с уважением относится к телепередаче и, возможно, он просто недопонял правил игры.

«До сих пор шлейф ее (тройки — Прим.ред.) тянется», — заключил Галкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как семья Азамата Мусагалиева до известности комика воспринимала КВН.

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