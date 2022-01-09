У каких знаков зодиака в 2022 году закончится черная полоса

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 677

Астрологи уверены, этим представителям зодиакального круга не придется прикладывать серьезных усилий для налаживания дел. За них все сделают звезды.

У каких знаков зодиака в 2022 году закончится черная полоса

Фото: Depositphotos / mihhailov

Новый год — новая жизнь! Наверняка, многие так думают и строят планы. Однако астрологи уверены, что некоторым представителям зодиакального круга удастся наладить желаемые сферы жизни не прикладывая особых усилий. Им будет покровительствовать планета возможностей — Юпитер.

Рыбы

В первую очередь  Рыб ждут приятные перемены в личной жизни, пишет «Сибкрай». Карьера пойдет в гору, а возможности пополнить кошелек будут расти. В семейной жизни воцарит взаимопонимание. Кроме того, сбудется заветная мечта, которая ранее казалась просто неосуществимой — вы отправитесь в путешествие.

Из-за налаживания финансов астрологи рекомендуют не бояться вкладываться в бизнес, но, конечно, прежде всего, оценив риски. Да и в целом не стоит опасаться даже самых смелых замыслов. Ведь тигр — животное вовсе не боящееся опасности.

Овен

Для Овнов 2022 год также станет успешен. Однако Юпитер перейдет в знак Овна лишь ближе к лету и тогда-то и стоит ожидать удачу. Астрологи рекомендуют сейчас избегать опрометчивых решений. Поберегите энергию для второй половины года. А в начале лета у вас наладится личная жизнь: одинокие встретят вторую половинку, а у уже семейных случится пополнение. Те, кто находится в поиске работы, обязательно в нынешнем году ее найдет, а те Овны, которые не ищут новых занятий, получат очень заманчивое предложение от руководства.

Козерог

Козерогам удача начнет улыбаться с самого начала года и вплоть до конца февраля. Всему виной ретроградная Венера. В этот период этот знак зодиака обретет новых друзей, приятелей, деловых партнеров. А те, кому вы когда-либо помогли, помогут вам подняться по карьерной лестнице. Потому финансовых проблем вовсе не будет. Астрологи советуют не копить деньги, а тратить, но с умом.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-6 знаков зодиака, которые совсем не умеют общаться.

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У каких знаков зодиака в 2022 году закончится черная полоса

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