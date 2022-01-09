С ретро-Меркурием идеи «выстрелят»: астропрогноз на неделю с 10 по 16 января

Неделя с 10 по 16 января пройдет под влиянием Меркурия. Меркурий — планета разума и коммуникаций — со 2 января обосновался в знаке Водолея, а уже с 10 января небесное тело начинает притормаживать свой ход, чтобы к концу недели и вовсе стать ретроградным. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог Алена Никольская рассказала, как космическое явление повлияет на судьбы представителей зодиакального круга во вторую неделю января 2022 года.

Ретроградный Меркурий (оптическая иллюзия движения планеты в обратном направлении — Прим.ред.) несет жителям планеты как минусы, так и плюсы.

Минусы: любые вопросы, связанные с договоренностями, документами, подписанием договоров купли-продажи, а также любые формы общения и связанное с проявлением чувств, вдруг начинают разворачиваться по незапланированному сценарию.

Плюсы: случайно находятся давно потерянные вещи и объявляются люди, связь с которыми была давно утеряна. Появляется невероятный шанс вновь войти в одну и ту же реку, происходит перезагрузка.

«Ретроградный Меркурий позволяет сделать так, как будто мы выходим и заходим обратно в ту же самую дверь, но уже с другим настроением и с другими мыслями», — ранее пояснила астролог Алена Никольская.

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Ретроградный Меркурий в январе 2022-го, в первую очередь, окажет влияние на подвластные ему сферы: информацию и коммуникацию (интернет, связь, гаджеты), получение знаний и продажи.

«Все дела, связанные с идеями, креативом, общением, новыми инсайтами окажутся под большим вопросом», — заявила эксперт по звездам.

Одновременно желание творить и потребность в общении возрастет, однако эти процессы будут разворачиваться по иному сценарию: велика вероятность непредвиденных сбоев и шероховатостей.

Середина месяца — это то время, подчеркнула Никольская, когда необходимо сконцентрироваться, особенно если вы являетесь представителем воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей). Этим знакам зодиака нужно сделать переоценку многих вещей в своей жизни, так как именно с воздушного знака зодиака Меркурий начинает свое первое в 2022 году ретроградное движение. Также стоит подумать о том, что в данный момент является первоочередным и привести эти дела в порядок.

«Творческим людям стоит вернуться к своим идеям из прошлого: именно сейчас, во время ретро-Меркурия, эти идеи могут „выстрелить“, особенно если провести работу над ошибками и применить к ним другой подход», — рекомендовала астролог, добавив, что начало Нового года отлично располагает к позитивным изменениям в жизни каждого.

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