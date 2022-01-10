Бывшему мужу освободившейся Бритни Спирс вынесли приговор

Американская поп-звезда Бритни Спирс получила долгожданную свободу от опеки отца, а вот ее бывший муж Джейсон Александр — наоборот, недавно был осужден. СМИ со ссылкой на данные полиции сообщают, что мужчина был арестован 30 декабря и доставлен в тюрьму округа Уильямсон в Теннесси, позже ему предъявили обвинение в нарушении охранного ордера и преследовании при отягчающих обстоятельствах.

Александр признал себя виновным 4 января и был приговорен к 11 месяцам и 29 дням условного наказания. Помимо этого экс-возлюбленному певицы придется пройти проверку психического здоровья и серию спонтанных тестов на наркотики, пишет издание TMZ. Подчеркивается, что общаться с пострадавшей женщиной Александру запрещено, в каких отношениях они состояли до предъявления обвинения в преследовании, неизвестно.

В прошлом году, по данным портала, он был пойман нетрезвым за рулем и фигурировал в деле о хранении наркотиков. Мужчину также задерживали за несанкционированное проникновение в запретную зону аэропорта Нэшвилла.

Instagram @britneyspears; www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Бритни Спирс и Джейсон Александр встречались в 2004 году, они развелись через 55 часов после заключения брака в Лас-Вегасе. Позже несостоявшийся супруг артистки заявлял, что команда ее продюсеров поспособствовала разрыву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах Бритни Спирс на личную и творческую жизнь после победы в суде над опекавшем ее 13 лет отцом. Все это время он контролировал дела и финансы дочери, запрещал выходить замуж за бойфренда Сэма Асгари, распоряжаться даже собственным телом — Спирс не разрешено было удалять маточную спираль, чтобы не забеременеть.