Повернула время вспять: Екатерина Андреева раскрыла секрет своей вечной молодости

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 064

Екатерина Андреева поделилась секретом своей молодости

Повернула время вспять: Екатерина Андреева раскрыла секрет своей вечной молодости

Фото: Instagram @ekaterinaandreeva_official

Телеведущая Первого канала в ноябре прошлого года отметила юбилей — 60 лет!

Телеведущая Екатерина Андреева, отметившая в ноябре прошлого года 60-летний юбилей, на собственном примере доказывает, что в любом возрасте можно выглядеть сногсшибательно без хирургических вмешательств. Секретом своей молодости, прозванной поклонниками вечной, она поделилась на своей странице в Instagram.

Екатерина Андреева опубликовала снимок, на котором предстала в необычной позе. Оказалось, каждый день ведущая обязательно начинает с йоги. По ее мнению, такие занятия помогают настроиться на рабочий лад и сохранить гибкость тела.

«Закольцевать энергию Чи, держать баланс, не падать и не шататься при любых обстоятельствах, быть стойкой, но гибкой, пропускать через себя, не удерживая ничего негативного — это легко на самом деле», — объяснила она.

Instagram @ekaterinaandreeva_official

Однако не только йога помогает телеведущей молодо выглядеть. Она также занимается плаванием и пилатесом. Про уход за собой Андреева тоже не забывает, прибегая к современным методам омоложения — спа, бани, купания в целебных источниках.

Поклонники восхитились снимком Андреевой и не смогли пройти мимо, не сделав комплименты.

«Екатерина, вы для меня пример женской красоты»;

«Просто восхищаюсь вами Катя! С понедельника начинаю очистительную гимнастику по утрам и йога вечером», — написали фанаты.

Сейчас Екатерина Андреева отдыхает в Швейцарии. Но даже там ведущая не забывает про спорт — катается на горных лыжах.

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