В Париже состоялась церемония прощания с братьями-близнецами Богдановыми

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 038

Популярные телеведущие и эпатажные любители пластических операций скончались с разницей в несколько дней.

В Париже состоялась церемония прощания с братьями-близнецами Богдановыми

Фото: globallookpress / JB Autissier via www.imago-image

В Париже состоялась церемония прощания с известными телеведущими братьями Богдановыми. В церкви Мадлен собрались несколько сотен человек, включая родных и близких шоуменов, а также деятели искусства. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Как отмечается в сообщении, церемония была очень эмоциональной. Церковь Святой Марии Магдалины была основана в 1845 году и является архитектурным памятником французского ампира. Именно в этом храме в 2017 году прощались с рок-звездой, певцом, музыкантом и актером Джонни Холлидеем.

globallookpress.com / Federico Pestellini via www.imag

Братья-близнецы Богдановы были госпитализированы с COVID-19 в госпиталь имени Жоржа Помпиду в середине декабря. Обоих поместили в отделение реанимации. Первым скончался Григорий, а спустя несколько дней умер и Игорь. Им было по 72 года.

Французские телеведущие русского происхождения прославились не только своими научно-популярными передачами, но и особой страстью к пластической хирургии. В результате множества операций близнецы изменили себя до неузнаваемости.

Некоторые эксперты подозревали, что так сильно исказить лица знаменитостей могло опасное заболевание под названием акромегалия.

У Григория не осталось наследников, он никогда не был женат. Игорь был женат несколько раз, у него осталось шестеро детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему близнецы страдают одинаковыми болезнями и могут вместе от них умереть.

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