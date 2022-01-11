Весной подрастут: социальные пенсии повысят с апреля 2022 года

С 1 апреля 2022 года социальные пенсии вырастут на 7, 7%. После очередной индексации сумма ежемесячных выплат увеличится почти до 11 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный вестник правительства РФ.

Социальные пенсии предусмотрены для тех граждан, которые по различным причинам не могут выработать трудовой стаж. В России их получают более трех миллионов человек.

Аналогично вырастут и выплаты по государственному социальному обеспечению, которые получают военные, госслужащие, нетрудоспособные граждане и люди с инвалидностью. Также подобная выплата предоставляется при потере кормильца.

В 2021 году средний размер пенсий вырос до 10 183 рублей. После индексации в апреле сумма выплат по соцпенсии в среднем вырастет почти до 11 тысяч рублей.

Также ранее в стране увеличились страховые пенсии. Они были проиндексированы на 5,9%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 6,4 тысячи рублей.

Страховую пенсию могут получить женщины старше 56 лет и мужчины с 61 года. Чтобы оформить выплату, необходимо иметь рабочий стаж не менее 13 лет и уровень пенсионного коэффициента 23,4.

В 2023 году планируется поднять суммы пенсионных выплат еще на 2,5%, а в 2024-м на 9%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Пенсионный фонд России расширит перечень мер соцподдержки и упростит получение выплат.