Весной подрастут: социальные пенсии повысят с апреля 2022 года

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 260

В России такие выплаты получают более трех миллионов человек.

Весной подрастут: социальные пенсии повысят с апреля 2022 года

Фото: Depositphotos / ViewApart

С 1 апреля 2022 года социальные пенсии вырастут на 7, 7%. После очередной индексации сумма ежемесячных выплат увеличится почти до 11 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный вестник правительства РФ.

Социальные пенсии предусмотрены для тех граждан, которые по различным причинам не могут выработать трудовой стаж. В России их получают более трех миллионов человек.

Аналогично вырастут и выплаты по государственному социальному обеспечению, которые получают военные, госслужащие, нетрудоспособные граждане и люди с инвалидностью. Также подобная выплата предоставляется при потере кормильца.

В 2021 году средний размер пенсий вырос до 10 183 рублей. После индексации в апреле сумма выплат по соцпенсии в среднем вырастет почти до 11 тысяч рублей.

Также ранее в стране увеличились страховые пенсии. Они были проиндексированы на 5,9%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 6,4 тысячи рублей.

Страховую пенсию могут получить женщины старше 56 лет и мужчины с 61 года. Чтобы оформить выплату, необходимо иметь рабочий стаж не менее 13 лет и уровень пенсионного коэффициента 23,4.

В 2023 году планируется поднять суммы пенсионных выплат еще на 2,5%, а в 2024-м на 9%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Пенсионный фонд России расширит перечень мер соцподдержки и упростит получение выплат.

-9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
75.13
0.84 85.13
1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:17
Неприятный запах изо рта может сигнализировать о СОVID-19! В каком случае это вероятно?
7:11
Тест для девушек: Кто ваш суженый?
7:10
Британский министр ЖКХ опоздал на интервью, оказавшись заложником лифта
7:03
Ноги колесом: о каких болезнях расскажут О-образные голени
6:56
Как понять, что перед вами человек из прошлой жизни
6:53
Стала известна причина смерти главы Европарламента Давида Сассоли

Сейчас читают

Умер глава Европарламента Давид Сассоли
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год