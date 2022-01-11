Умер глава Европарламента Давид Сассоли

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Срочная новость 17 911

Накануне Давид Сассоли попал в больницу во второй раз за последние четыре месяца.

Умер глава Европарламента Давид Сассоли

Фото: globallookpress / elyxandro cegarra

Умер глава Европарламента Давид Сассоли. Об этом стало известно из сообщения его офиса в Twitter рано утром во вторник, 11 января. Накануне Сассоли попал в больницу во второй раз за последние четыре месяца. 15 сентября прошлого года его госпитализировали из-за пневмонии. Ее причиной не был коронавирус.

«Президент Европарламента Давид Сассоли скончался в 01:15 11 января в больнице Авиано, Италия, куда он был госпитализирован», — написал в Twitter его пресс-секретарь Роберто Куильо.

10 января председатель Европарламента был госпитализирован из-за тяжелых осложнений, вызванных нарушениями работы иммунной системы.

«Председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли с 26 декабря находится в медицинском учреждении в Италии. Госпитализация стала необходимой после возникновения серьезного осложнения из-за дисфункции иммунной системы. Поэтому любая официальная деятельность главы Европарламента отменяется», — писал накануне представитель Сассоли.

Давиду Сассоли было 65 лет. Он был избран в Европарламент в 2009 году. До этого в течение долгого времени работал журналистом. С 2014-го по 2019 год он был вице-президентом Европарламента, а с 2019 стал его председателем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «омикрон» может нейтрализовать иммунитет.

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