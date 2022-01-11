Дочь музыканта Михаила Турецкого — Наталья Турецкая — приняла решение сделать аборт после процедуры ЭКО. Беременность проходила отлично, однако врачи диагностировали ребенку синдром Дауна. Наталья чувствовала, что не готова взять на себя ответственность по воспитанию особенного ребенка, поэтому решила прервать развитие плода.

«Биопсия все подтвердила. Инвазивный метод не врет. Конечно, я и в страшном сне не могла подумать, что такое может коснуться нашей семьи. Ведь вероятность была настолько ничтожна», — прокомментировала она в Instagram.

Турецкая призналась, что в любых вопросах она руководствуется логикой, поэтому аборт — это не спонтанная идея. Девушка много раз обдумывала возможные исходы, но прерывание беременности оказалось самым гуманным, по ее мнению.

«Я трезво оцениваю силы, возможности и последствия. Я никогда не принимаю эмоциональных решений, все 200 раз перепроверю и никогда не буду рубить с плеча. <…> Это не убийство, а спасение!» — подчеркнула она.

Девушка мечтала о третьем наследнике, но не могла забеременеть несколько лет, поэтому решилась на процедуру искусственного оплодотворения. Перед Новым годом у врачей появились подозрения на возможные отклонения у ребенка Турецкой, после были проведены дополнительные анализы.

Забеременевшая после ЭКО дочь Турецкого решилась на аборт из-за диагноза ребенка 1/13 Instagram @wow_turetskaya 2/13 Instagram @wow_turetskaya 3/13 Instagram @wow_turetskaya 4/13 Instagram @wow_turetskaya 5/13 Instagram @wow_turetskaya 6/13 Instagram @wow_turetskaya 7/13 Instagram @wow_turetskaya 8/13 Instagram @wow_turetskaya 9/13 Instagram @wow_turetskaya 10/13 Instagram @wow_turetskaya 11/13 Instagram @wow_turetskaya 12/13 Instagram @wow_turetskaya 13/13 Instagram @wow_turetskaya

Пока все знаменитости отмечали праздники, Наталья Турецкая ожидала результатов. 10 января девушка узнала о диагнозе и приняла решение сделать аборт.

«Еще раз хочу обратить внимание, что я никому не навязываю свою позицию, я ни в коем случае никого не призываю поступать аналогично. Я просто констатирую вам факты и сообщаю свои новости», — подписала Наталья.

Дочь Михаила Турецкого воспитывает двоих детей вместе со своим мужем. Она получила юридическое образование и сейчас занимает должность в «Хоре Турецкого».

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