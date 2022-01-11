Смертельный нокаут: какой по счету инсульт может загнать в гроб

Врач-терапевт Алексей Жито перечислил симптомы повторяющихся нарушений функций головного мозга, вызванных гибелью его клеток.

Инсульт — заболевание, считающиеся одной из главных причин смертности на планете. Снизить количество летальных исходов поможет знание симптомов коварного недуга, их в беседе с 5-tv.ru перечислил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито. Также он рассказал, какой по счету инсульт может стать последним.

По словам специалиста, пациенты могут переносить вплоть до 10-15 микроинсультов, что не исключает возможности наступления макроинсульта. При этом Алексей Жито отметил, что гибель клеток головного мозга при повторяющихся инсультах ведет к ухудшению психического здоровья пациента. Это связано, прежде всего, с нарушением функций, отвечающих за мыслительную деятельность.

Читайте также От инсульта до гангрены: к чему может привести онемение конечностей

«Определенное количество инсультов человек может пережить, но с каждым инсультом будут ухудшаться когнитивные способности: память, внимание, пострадает речь. Эти изменения будут постепенно нарастать, вплоть до невозможности осуществления данной функции», — объяснил врач-терапевт.

На вопрос, какой по счету инсульт может оказаться критичным, эксперт ответил, что последним может стать любой из них, причем неважно, насколько легко или тяжело больной перенес удар.

«Если пациент пережил один легкий (инсульт — Прим. ред.), это не значит, что все они будут легкими и больше их не будет. Это значит, что второй может стать смертельным», — объяснил врач.

В заключение Алексей Жито привел аналогию с коронавирусом: если инфицированный в первый раз перенес заболевание легко, это не исключает летального исхода при повторном инфицировании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о звездах, которые перенесли инсульт. Интерес к теме вспыхнул с новой силой после того, как он настиг Елену Проклову. Сегодня она рассказала, что врачи выводят ее из «критического состояния».