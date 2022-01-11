Смертельный нокаут: какой по счету инсульт может загнать в гроб

|
Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 33 330

Терапевт Алексей Жито рассказал, какой по счету инсульт может стать смертельным

Фото, видео: Depositphotos / photography33; 5-tv.ru

Врач-терапевт Алексей Жито перечислил симптомы повторяющихся нарушений функций головного мозга, вызванных гибелью его клеток.

Инсульт — заболевание, считающиеся одной из главных причин смертности на планете. Снизить количество летальных исходов поможет знание симптомов коварного недуга, их в беседе с 5-tv.ru перечислил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито. Также он рассказал, какой по счету инсульт может стать последним.

По словам специалиста, пациенты могут переносить вплоть до 10-15 микроинсультов, что не исключает возможности наступления макроинсульта. При этом Алексей Жито отметил, что гибель клеток головного мозга при повторяющихся инсультах ведет к ухудшению психического здоровья пациента. Это связано, прежде всего, с нарушением функций, отвечающих за мыслительную деятельность.

Читайте также

От инсульта до гангрены: к чему может привести онемение конечностей

«Определенное количество инсультов человек может пережить, но с каждым инсультом будут ухудшаться когнитивные способности: память, внимание, пострадает речь. Эти изменения будут постепенно нарастать, вплоть до невозможности осуществления данной функции», — объяснил врач-терапевт.

На вопрос, какой по счету инсульт может оказаться критичным, эксперт ответил, что последним может стать любой из них, причем неважно, насколько легко или тяжело больной перенес удар.

«Если пациент пережил один легкий (инсульт — Прим. ред.), это не значит, что все они будут легкими и больше их не будет. Это значит, что второй может стать смертельным», — объяснил врач.

В заключение Алексей Жито привел аналогию с коронавирусом: если инфицированный в первый раз перенес заболевание легко, это не исключает летального исхода при повторном инфицировании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о звездах, которые перенесли инсульт. Интерес к теме вспыхнул с новой силой после того, как он настиг Елену Проклову. Сегодня она рассказала, что врачи выводят ее из «критического состояния».

-18° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.84
-0.29 84.88
-0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:12
Встретившему Новый год в больнице Эдгарду Запашному понадобилась вторая операция
20:59
Ученые рассказали, кто больше подвержен постковиду и его причинах
20:41
Путин обсудил с Совбезом вопросы социально-экономической сферы
20:27
Измученная бессонницей Александрова поведала об изъянах: «Нос большой, глаза маленькие»
20:13
Смертельный нокаут: какой по счету инсульт может загнать в гроб
20:04
Новая жизнь: как Алма-Ата и ее жители восстанавливаются после погромов

Сейчас читают

Смертельный нокаут: какой по счету инсульт может загнать в гроб
«Девиация»: сексолог объяснила, почему Виктор Салтыков может быть рад изменам жены
Визит мужчины в женском платье и ножами в руках в храм Москвы попал на видео
Захарова объяснила, почему у Польши не получится дать России «по яйцам»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год