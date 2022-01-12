Любимая ученица Олега Табакова Елена Антоненко потеряла мужа из-за COVID-19

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 010

Актриса с супругом попали в больницу с коронавирусом вместе, но выписали врачи ее одну.

Любимая ученица Олега Табакова Елена Антоненко потеряла мужа из-за COVID-19

Фото: Facebook / Hollywood Academy of Theatre Arts & Film

Актриса Елена Антоненко потеряла мужа — он не пережил последствий коронавирусной инфекции. Супруги лишь год назад вернулись в Россию из США, планировали несколько месяцев пожить в Сочи, но из-за неурядиц с арендой жилья вернулись в Москву. По приезде заболела сначала Антоненко, потом ее муж Вадим, оказалось, это COVID-19.

Несколько дней они провели в больнице вместе. 62-летнюю актрису врачи сумели выходить, но выписали домой ее одну. Об этом в эфире своего ток-шоу рассказал телеведущий Дмитрий Борисов. На передачу звезда советского кино пришла в черном траурном одеянии. В ответ на соболезнования со стороны ведущего со слезами на глазах заметила: покойный муж сделал все, чтобы вернуть любимой женщине жизнь на родине.

Судьбоносный поворот в жизни Антоненко произошел в конце 90-х. Любимая ученица режиссера и театрального педагога Олега Табакова, как он сам ее называл, сыграла в постановке пьесы Жана Кокто «Человеческий голос», спектакль был показан в Нью-Йорке и получил признание критиков. Через два года артистка переехала в Америку. Несмотря на ряд ролей в бродвейских мюзиклах и кино за рубежом Антоненко не прославилась. В последние годы ей все больше хотелось вернуться в Россию.

Вадим был первой любовью артистки. Мать молодого человека воспрепятствовала браку, но спустя годы влюбленные встретились и чувства вспыхнули снова. Вместе они прожили 11 лет, родили двоих детей. Как пишет StarHit.ru, муж актрисы писал музыку, работал в культурном департаменте, она же, когда не было ролей, устраивалась даже в морг гримером, чтобы кормить наследников. Пара все же преодолела трудности и снова оказалась на родине, но счастье оборвала смерть Вадима.

Сейчас Антоненко предпринимает все усилия, чтобы устроиться на работу или, возможно, вернуться к профессии.

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