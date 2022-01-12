Хочет загладить вину? Кто купил певице МакSим квартиру за 200 миллионов рублей

Известная певица давно не выходила на большую сцену и не получала баснословных гонораров, но живет в роскоши. Кто же ей помогает?

Чудом выжившая после заражения COVID певица МакSим неоднократно отмечала: в сложное время ее очень поддержал любовник, имя которого назвать она не решалась. Звезда уверяла, что мужчина оплатил дорогостоящее лечение и помогал с бытовыми расходами. Но оказалось, информация немного не соответствует действительности. Сайт KP.RU выяснил, что все это время рядом с артисткой находился ее экс-возлюбленный, бизнесмен Антон Петров.

Роман между селебрити был очень красивым, но коротким и болезненным: Петров ушел от МакSим, когда та была беременна. Красавицу-певицу предприниматель променял на молодую студентку Елизавету, которая по счастливой случайности оказалась дочкой миллионера и депутата Александра Брыксина. Несмотря на скандал, артистка все же родила ребенка от бизнесмена. Теперь мужчина, вероятно, заглаживает вину деньгами.

Известно, что после больницы МакSим вернулась в свои шикарные московские апартаменты площадью 500 квадратных метров. Звезда живет в элитном комплексе «Триумф палас», где квартира, схожая с той, что есть у певицы, стоит 200 миллионов рублей. Рядом проживают также знаменитая телеведущая Алла Михеева и актриса Юлия Пересильд.

«Мой мужчина состоятелен, но я никогда не смогла бы жить за чужой счет», — опровергала слухи о покупке апартаментов Петровым МакSим.

Впрочем, друзья селебрити утверждают обратное. Как пишет KP.RU, близкие знакомые уверены, что бизнесмен до сих пор искупает вину перед артисткой за измену. Есть предположение, что он же и приобрел для певицы роскошный Maybach.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певице МакSим грозит пересадка легкого после COVID.