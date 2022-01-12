Потеря сил, апатия, депрессия: психолог предрекла МакSим проблемы после COVID-19

38-летняя певица после выписки из больницы не горит желанием выходить на большую сцену. Неужели это тревожный симптом?

Коронавирусная инфекция в отдельных случаях серьезно влияет на организм человека. Особенно, если заболевание протекает в тяжелой форме. Как, например, у певицы МакSим. Последствия COVID-19 для артистки могут быть самыми разными. Впадение в затяжную депрессию — одно из таких, пишет сайт KP.RU со ссылкой на мнение психолога Тины Безлюцки.

Эксперт напомнила, что восстановление после коронавируса не бывает легким. МакSим за время болезни успела и в коме полежать, и быть подключенной к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, которые фактически работают вместо обессиленных человеческих органов. Безусловно, это оставит отпечаток в сознании. Так что нежелание звезды общаться с публикой и часто давать интервью вполне понятно.

«Как правило, у людей после тяжелого коронавируса случаются депрессии. Плюс нарушение внимания, проблемы со сном. Близким МакSим надо проявить терпение, поскольку возвращаться к привычному образу жизни очень тяжело. Многие постковидные пациенты описывают свое состояние, как потерю сил и отсутствие желания что-либо делать, им хочется вести пассивный образ жизни. Отсюда и ослабление социальных контактов, финансовые потери», — рассказала Безлюцки.

Впрочем, и после выздоровления от COVID-19 проблемы со здоровьем у МакSим не закончились. Недавно выяснилось, что певице может грозить реальная пересадка легкого. Ранее 5-tv.ru сообщал, что часть органа артистки повреждена так сильно, что восстановлению практически не подлежит.