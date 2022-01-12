Путин: У нас две недели на подготовку к волне «омикрона»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 2 019

Глава государства отметил, что коронавирус не оставляет в покое весь мир, и назвал «потрясающими» показатели по заболеваемости в США и Европе.

Фото, видео: ТАСС / Коньков Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Омикрон

У России еще есть запас времени в две недели, чтобы подготовиться к новой волне коронавирусной пандемии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, новогодние праздники не могут не сказаться на уровне заболевания COVID-19.

Глава государства отметил, что коронавирус не оставляет в покое весь мир.

«Мы видим, что сейчас происходит в США — свыше миллиона заболевших (в сутки — прим. ред), это просто потрясающе, 1,3 миллиона уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом „омикрон“», — сказал Путин.

Он поручил главе правительства Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений, чтобы быть готовыми к удару вируса на новом витке.

Как писал 5-tv.ru, на большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что отказаться от антиковидных мер можно будет при уровне коллективного иммунитета в 80%.

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