В какой обстановке стартовал саммит по безопасности Россия-НАТО в Брюсселе

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The New York Times, анализируя первый раунд этих переговоров в Женеве отдал победу России.

Фото, видео: ТАСС / OLIVIER HOSLET / POOL; 5-tv.ru

В Брюсселе стартовали одни из самых важных международных переговоров года — диалог Россия-НАТО. Он возобновился после долгого перерыва, во время которого силы альянса практически вплотную подошли к нашим границам. Так что внимание к встрече огромное — от ее итогов зависит глобальная безопасность.

В какой обстановке начинается диалог? Из Брюсселя расскажет наш политический обозреватель Алексей Лазуренко.

Ключевой раунд переговоров по европейской безопасности стартовал. Российская делегация прибыла в штаб-квартиру НАТО к полудню по Москве. Ее возглавляет замминистра иностранных дел Александр Грушко. В Женеве эту функцию выполнял Сергей Рябков. Александр Фомин, замминистра обороны продолжит работу.

Из Женевы также прилетела замглавы госдепа Уэнди Шерман. К ней присоединится генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители 30 стран-участниц блока. И перед этой, во многом судьбоносной встречей, некоторые продолжают нагнетать обстановку.

Зампред НАТО, например, заявил, что Грузия обязательно попадет в НАТО. Это значит, что американские ракеты могут оказаться прямо у российских рубежей. Именно поэтому отсутствие бывших республик в составе стран-участниц альянса — краеугольный камень в переговорах для нашей делегации. В ответ же — голословные обвинения. Зам.госсекретаря США Виктория Нуланд — та самая, что раздавала печеньки на майдане, накануне снова обвинила Россию в украинском кризисе. Ответил ей российский посол в Вашингтоне.

Киев на фоне этих переговоров пытается разыгрывать свою карту. Украинские СМИ демонстрируют какие вещи понадобятся в случае военной атаки России. Киеву подыгрывает Госдеп. Хотя его доводы уже вызывают сомнения даже у американских журналистов.

The New York Times, анализируя первый раунд этих переговоров в Женеве отдал победу России. Хотя в нашем МИДе много раз подчеркивали: главное не чьи-либо победы, а общий результат.

Предполагается, что итоги совета Россия-НАТО его участники подведут уже в половине четвертого по Москве. Но дверь в Женеве была закрыта за переговорщиками больше 8 часов. И сегодня переговоры вряд ли прервут по причине протокола.

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