NYT: переговоры России и НАТО в Брюсселе завершились победой Москвы

НАТО возвращает свое представительство в Россию, Москве тоже предложено возобновить работу миссии в Брюсселе. Таковы предварительные итоги двусторонних переговоров, которые прошли в столице Бельгии.

К ним приковано всеобщее международное внимание: позиции России и НАТО настолько различны, что возникает угроза европейской безопасности.

На какие еще уступки готовы пойти в Альянсе, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов. Он следит за диалогом в Брюсселе.

На входе охрана — в оранжевых жилетах и с собаками — не дает даже приблизиться с камерой. При нас журналистку, снимавшую видео на телефон, заставили удалить видео. Мы натовским вахтерам тоже не понравились.

Последний раз совет Россия — НАТО заседал в 2019 году. Прошлой осенью наших дипломатов вообще выслали из постпредства при Альянсе. Хуже — уже быть не может.

Встреча в Брюсселе с виду — менее формальная, чем в Женеве. Наши дипломаты приветствуют натовцев без экивоков. По-простому.

Правда, на совместном фото лица напряженные — без улыбок. Маски для фотосессии сняли. Замминистра иностранных дел Грушко поздоровался с замгоссекретаря США Шерман за руку. Но это все — политес. А разговор — серьезный.

Чего хочет Москва: чтобы Альянс прекратил расширение на восток; отказался от планов принять Украину и Грузию; и прекратил наращивать вооружение у наших границ. И вот первые итоги переговоров: генсек Столтенберг сразу после встречи собрал брифинг. Даже время на обдумывание не взял

«Россия призвала НАТО отказаться от приема Украины, Альянс ответил отказом идти на компромисс по расширению», — заявил генсек.

НАТО говорить готовы, а вот идти на компромиссы — нет. Об этом заявили официально. А замгоссекретаря Нуланд — словно издеваясь — пригласила накануне в Альянс Швецию и Финляндию. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: хамством на хамство отвечать не будем.

«Мы не хотели бы как американские официальные лица сыпать угрозами и ультиматумами, предрекать высокую цену. Мы не хотели бы этому уподобляться — если вести переговоры, то мы ведем их культурно», — сказал Дмитрий Песков.

Этот подход — оценили даже западные СМИ.

«Переговоры между Москвой и Вашингтоном, состоявшиеся 10 января в Женеве, оказались победой для Кремля, потому что их гланой темой оказались гарантии безопасности, которые требовала Россия от США и НАТО», — написали в New York Times.

Наши уже заявили — делать выводы будем по итогам трех раундов переговоров. Завтра — встреча в Вене на площадке ОБСЕ.