Джейсон Момоа объявил о расставании с женой Лизой Боне: «Освобождаем друг друга»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 472

Актер Джейсон Момоа сообщил о разводе с женой Лизой Боне после 16 лет отношений

Джейсон Момоа объявил о расставании с женой Лизой Боне: «Освобождаем друг друга»

Фото: www.globallookpress / ImagePressAgency/face to face

Как признавался прежде актер, о встрече с будущей супругой он мечтал с восьми лет, после того как увидел на экране. Вместе пара прожила 16 лет, у них двое общих детей.

Звезда «Игры престолов» и «Аквамена» Джейсон Момоа расстался с женой, актрисой Лизой Боне, после 16 лет отношений. Об этом он рассказал на своей страниц в Instagram. Как отметил артист, нынешние времена меняют многих, и его семья не стала исключением. Он также добавил, что опубликовал свой пост с семейной новостью не для прессы, а чтобы расставание было открытым, честным и достойным.

«Любовь между нами продолжает существовать, развиваясь в новых направлениях. Мы освобождаем друг друга, чтобы стать теми, кем мы учимся быть», — написал артист.

Instagram @prideofgypsies

По словам Момоа, они с супругой останутся преданными друг другу и общим детям, постараются научить наследников, насколько смогут, жить с молитвой и любовью в сердце. Голливудскую пару поклонники обожали за их богемный стиль, необычный образ жизни, а главное — за потрясающую историю знакомства и брака.

В одном из интервью Джейсон Момоа рассказывал, что впервые увидел будущую жену на экране в возрасте восьми лет и тут же решил непременно с ней познакомиться. Так и произошло, но лишь спустя 18 лет. Роман закрутился в 2005 году, пара познакомилась на вечеринке общих друзей. Через два года у них появилась дочь Лола (Лола Иолани Момоа), а в 2008 — сын Накоа-Вульф (Накоа-Вульф Манакауапо Намакеаха Момоа). Официально поженились знаменитости лишь в 2017 году, пишет WMJ.ru.

Instagram @prideofgypsies

Разница в возрасте влюбленных никогда не смущала. Глава семейства не забывал напоминать публике, что без ума от своей избранницы. Сейчас Джейсону Момоа 42 года, Лизе Боне — 54. Почему пара не спасла брак и есть ли у развода скандальная причина, прессе выяснить пока не удалось.

До романа с Момоа Боне была женой легендарного американского музыканта Ленни Кравица. У бывших супругов есть общая 33-летняя дочь Зои Изабелла Кравиц. Она строит успешную карьеру в Голливуде, снимается в кино, выступает в качестве модели и певицы.

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