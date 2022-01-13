Стал известен диагноз госпитализированной Аллы Суриковой

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Игорь Рязов
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Стали известны подробности того, когда и из-за чего режиссер фильмов «Человек с бульвара Капуцинов» и «Ищите женщину» попала в больницу в Москве.

Стал известен диагноз госпитализированной Аллы Суриковой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Режиссер, сценарист и народная артистка РФ Алла Сурикова попала в больницу с диагнозом неуточненная пневмония. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

Создательница фильмов «Человек с бульвара Капуцинов» и «Ищите женщину» находится в городской клинической больнице № 52 в Москве. Она обратилась туда 12 января. Сейчас врачи проводят все необходимые обследования, ПЦР-тесты взяты.

Этим утром Алла Сурикова сообщила в беседе с Интерфаксом, что не была госпитализирована из-за коронавируса. Режиссер объяснила, что просто проходит «техосмотр».

«Все хорошо, все замечательно, прохожу техосмотр», — сказала Алла Сурикова агентству.

Алла Сурикова — советский и российский режиссер, сценарист, педагог и народная артистка РФ. Свой первый фильм Алла Ильинична сняла в 1974-м — им стала короткометражка «Лжинка, или Маленькая ложь и большие неприятности». После выхода на экраны фильма «Человек с бульвара Капуцинов» ее признали родоначальником жанра «вестерн» в отечественном кино.

Всего в фильмографии Аллы Суриковой более двух десятков картин — и это только срежиссированных. В их числе: «Ищите женщину», «Будьте моим мужем», «Искренне ваш» и другие. Также Алла Сурикова известна как автор идеи юмористического проекта «Ералаш».

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