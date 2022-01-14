Бывший муж Марины Голуб неожиданно назвал себя отцом Андрея Караченцова

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 499

Актер заявил о том, что у него был мимолетный роман с Людмилой Поргиной.

Бывший муж Марины Голуб неожиданно назвал себя отцом Андрея Караченцова

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Актер Вадим Долгачев внезапно заявил, что отцом Андрея Караченцова, сына его коллеги Николая Караченцова, на самом деле может быть он. Экс-супруг погибшей Марины Голуб признался, что у него была яркая интрижка с супругой народного артиста РСФСР — тогда он не знал, чья это жена.

Интерес к такому заявлению Долгачева подогревает тот факт, что о романах Караченцова на стороне ходили легенды. Его супруга на фоне любвеобильного актера выглядела образцом верности. Слова бывшего мужа Голуб же вносят сомнения в такую репутацию Поргиной.

По словам Долгачева, он познакомился с супругой Караченцова в 70-е в кафе. Тогда его сразила красота девушки, и вскоре он пригласил ее к себе в общежитие, где они «замечательно провели время».

Сама актриса была оскорблена таким заявлением и категорически отрицает слова Долгачева об их романе. Однако между звездами действительно был неприятный инцидент — бывший супруг Марины Голуб приставал к Поргиной на корпоративе спустя семь лет после их якобы романа.

Актер пригласил супругу Караченцова на танец, но, будучи пьяным, начал приставать к ней.

«Были похабные, развязные движения. Людмила его оттолкнула. Вадим начал ее лапать грубо. Николай Петрович ему врезал, началась потасовка, настоящая драка. Люди бросились их разнимать, было много крови», — цитирует свидетельницу неприятной сцены StarHit.ru.

После случившегося звезды не общались, но сейчас Долгачев, так и не познавший радости отцовства к 62 годам, желает забыть обиды, чтобы, возможно, обрести семью.

ТАСС / Геодакян Артем

По мнению актера, сын Караченцова гораздо сильнее похож на него, чем на своего «официального» отца.

«Хранил молчание по разным причинам. Во-первых, был жив Николай Караченцов, во-вторых, я сам не решался… А совсем недавно обнаружил фото отца, который умер, когда мне было два года. Я сравнил снимки Андрея, папы, свои и понял: все из одной породы», — рассказал Долгачев.

Разобраться в непростой ситуации помог полиграф на одном из шоу Первого канала. Вдова Караченцова заявила, что ее сын Андрей никак не может быть ребенком Долгачева. Это оказалось правдой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Караченцова рассказал о судьбе элитной квартиры актера.

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