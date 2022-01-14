Бывший муж Марины Голуб неожиданно назвал себя отцом Андрея Караченцова

Актер Вадим Долгачев внезапно заявил, что отцом Андрея Караченцова, сына его коллеги Николая Караченцова, на самом деле может быть он. Экс-супруг погибшей Марины Голуб признался, что у него была яркая интрижка с супругой народного артиста РСФСР — тогда он не знал, чья это жена.

Интерес к такому заявлению Долгачева подогревает тот факт, что о романах Караченцова на стороне ходили легенды. Его супруга на фоне любвеобильного актера выглядела образцом верности. Слова бывшего мужа Голуб же вносят сомнения в такую репутацию Поргиной.

По словам Долгачева, он познакомился с супругой Караченцова в 70-е в кафе. Тогда его сразила красота девушки, и вскоре он пригласил ее к себе в общежитие, где они «замечательно провели время».

Сама актриса была оскорблена таким заявлением и категорически отрицает слова Долгачева об их романе. Однако между звездами действительно был неприятный инцидент — бывший супруг Марины Голуб приставал к Поргиной на корпоративе спустя семь лет после их якобы романа.

Актер пригласил супругу Караченцова на танец, но, будучи пьяным, начал приставать к ней.

«Были похабные, развязные движения. Людмила его оттолкнула. Вадим начал ее лапать грубо. Николай Петрович ему врезал, началась потасовка, настоящая драка. Люди бросились их разнимать, было много крови», — цитирует свидетельницу неприятной сцены StarHit.ru.

После случившегося звезды не общались, но сейчас Долгачев, так и не познавший радости отцовства к 62 годам, желает забыть обиды, чтобы, возможно, обрести семью.

ТАСС / Геодакян Артем

По мнению актера, сын Караченцова гораздо сильнее похож на него, чем на своего «официального» отца.

«Хранил молчание по разным причинам. Во-первых, был жив Николай Караченцов, во-вторых, я сам не решался… А совсем недавно обнаружил фото отца, который умер, когда мне было два года. Я сравнил снимки Андрея, папы, свои и понял: все из одной породы», — рассказал Долгачев.

Разобраться в непростой ситуации помог полиграф на одном из шоу Первого канала. Вдова Караченцова заявила, что ее сын Андрей никак не может быть ребенком Долгачева. Это оказалось правдой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Караченцова рассказал о судьбе элитной квартиры актера.