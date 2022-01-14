Стала известна причина смерти свидетеля Пугачевой на свадьбе с Киркоровым

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 9 029

Гитарист Талгат Тухтамышев скончался в возрасте 69 лет в кругу семьи.

Стала известна причина смерти свидетеля Пугачевой на свадьбе с Киркоровым

Фото: Facebook / Талгат Тухтамышев

На 70-м году жизни скоропостижно скончался гитарист ВИА «Ритм» и «Рецитал» Талгат Тухтамышев, бывший свидетелем на свадьбе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова со стороны невесты. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru продюсер и организатор концертов Али Левшин сообщил, что музыкант годами боролся с тяжелым недугом. К сожалению, избавиться от напасти не смог.

«Это онкология. Мы не общались так близко. Во-первых, потому что разные жизни у нас. А пандемия вообще всех раздвинула, поэтому последнее время я вообще не знаю, как он там находился. Знаю, что у него в принципе все в порядке в семье. Ушел он в заботе», — сообщил Левшин.

Продюсер уточнил, что точная дата и место похорон артиста пока неизвестны. Но не исключено, что траурное мероприятие состоится уже в эту субботу, 15 января.

5-tv.ru

Али Левшин рассказал, что последние 20 лет Тухтамышев трудился в творческом коллективе Филиппа Киркорова. Музыка была его самой настоящей и большой любовью.

Несмотря на развод Аллы Борисовны с Филиппом Бедросовичем, Талгат Тухтамышев оставался хорошим другом пары. Близкие и коллеги отзываются о покойном исключительно как о приятном, добром человеке. Сама Примадонна российской эстрады комментария в связи с трагедией пока не дала.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти спасенной Пугачевой жены композитора Алексея Малахова.

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