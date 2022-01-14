Чэнь через Мао: судьба знаков зодиака по древнекитайскому гороскопу

Согласно древнекитайскому гороскопу, каждому лунному году покровительствует одно из 12 священных животных. Благодаря этой системе предсказаний по дате рождения человека можно узнать о его сильных и слабых сторонах, особенностях характера и даже предсказать будущие перипетии судьбы.

ЦЗЫ (РОЖДЕНИЕ)

22 декабря-20 января

Эти люди погружены в свой собственный внутренний мир. Обычно они вдумчивы и не слишком общительны, зато проницательны и дальновидны. Они обычно нацелены на результат и способны полностью сконцентрироваться на достижении поставленной цели. При этом никакие преграды и трудности не способны их остановить. Те, кто родился до 7 января (знак Крысы) отличаются более энергичным и деловитым характером, а рожденные после этой даты (знак Быка) более уравновешенны и проявляют завидную стойкость в период жизненных неурядиц.

ЧОУ (РАЗВИТИЕ)

21 января -18 февраля

Люди, рожденные в эти даты, — прирожденные лидеры, способные повести за собой других. Они обладают гибким умом и легки на подъем. Им ничего не стоит сорваться с места и кардинально изменить жизненный уклад, если они увидят в этом перспективу. Также эти люди прекрасно умеют наладить контакт с кем угодно. Благодаря отличным коммуникабельным навыкам они быстро завязывают полезные знакомства, что помогает продвигаться им по служебной лестнице.

Рожденные до 5 февраля (знак Быка) при этом отличаются спокойным характером и неутомимым трудолюбием. Те, кто появился на свет после этой даты (знак Тигра) властные личности, обладающие яркой индивидуальностью.

Древнекитайский гороскоп: какая судьба и жизненный путь ждут каждый знак зодиака

ИНЬ (СИЛА)

19 февраля — 20 марта

Эти люди всегда открыты для общения и всего нового, что преподносит им судьба. Они очень любят помечтать, но и на решительные действия тоже способны. Приложив усилие в определенных сферах, они имеют все шансы на успех. Рожденные до 6 марта (знак Тигра) властные и страстные натуры, а те, чья дата рождения приходится на числа после этой даты (знаки Кота или Кролика) очень обаятельные, но при этом достаточно скромные и беспокойные люди.

МАО (ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ)

21 марта-20 апреля

Это яркие, творческие личности, которые буквально фонтанируют новыми идеями. Они с воодушевлением начинают проекты, но довольно часто бросают на полпути. Для них очень важно ощущать любовь и заботу со стороны близких. При этом они большие оптимисты и способны заразить своим позитивным настроем всех вокруг. Рожденные до 6 апреля (знак Кролика или Кота) отличаются скромным характером, но обладают особой притягательной силой в глазах окружающих. Рожденные после этой даты (знак Дракона) более творческие люди с веселым и легким нравом.

ЧЭНЬ (ДВИЖЕНИЕ)

21 апреля — 21 мая

Это люди-творцы, способные украсить не только свою жизнь, но и тех, кто рядом. Они известны своей страстью к накопительству, но не склонны к жадности. Это очень притягательные, романтичные люди, рядом с которыми легко почувствовать тепло и уют, ведь они буквально обволакивают вас своей заботой. Рожденные до 7 мая (знак Дракона) — люди жизнерадостные и талантливые. При этом те, кто появился на свет после указанной даты обладают более закрытым и сдержанным характером.

Дерзкая кошечка VS романтичная лошадка: типы женщин по восточному гороскопу

СЫ (ИСПОЛНЕНИЕ)

22 мая — 21 июня

Творческие люди, которые проявляют свои способности сразу во многих сферах, ведь им все интересно, все увлекает. Имеют крайне изменчивый нрав, всегда стремятся к новому и неизведанному. Обычно у таких людей очень широкий круг общения и много друзей. Рожденные до 7 июня (знак Змеи) более расчетливы и сдержанны, а вот те, кто родился после этой даты отличаются бойким характером и большой выносливостью.

У (РАВНОВЕСИЕ)

22 июня — 23 июля

Эти люди всю жизнь стремятся обеспечить себе благополучие и комфорт, для них это очень важно. Важное значение для них имеют деньги, которые они никогда не тратят легкомысленно. В отношениях с такими личностями также можно рассчитывать на стабильность и спокойствие. Такие люди обладают большой внутренней силой, отличаются твердостью и упорством в достижении поставленных целей. Рожденные до 8 июля (знак Лошади) — обычно «душа компании», общительные и добродушные. Те, кто родился после этой даты отличаются скромностью и простотой. Правда, обычно это большие упрямцы.

ШЭНЬ (ЗРЕЛОСТЬ)

24 августа — 23 сентября

Для этих людей на первом месте всегда их собственное благополучие и потребности. Обычно они очень успешны в сфере торговли, благодаря их прагматичному складу ума и врожденной хитрости. В серьезные отношения они, как правило, вступают уже в зрелом возрасте, так как не хотят допускать ошибок. Рожденные до 9 сентября (знак Обезьяны) более легкомысленны и имеют склонность к творческой деятельности. Те же, кто родился после этой даты (знак Петуха), отличаются трудолюбием и храбростью.

Проверка чувств: Восточный гороскоп на январь 2022 года

Ю (ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ)

24 сентября — 23 октября

Для этих людей очень важен отдых, забота о своем здоровье. Иначе они просто теряют энергию. Обычно это общительные личности, которые любят быть в команде. В отношениях они проявляют себя как верные партнеры, умеющие проявлять благодарность в ответ на любовь и заботу. Рожденные до 9 октября (знак Петуха) более артистичны и любят привлекать к себе внимание. Люди, рожденные после этой даты (знак Собаки) тоже эмоциональны, но зато скромны и открываются не каждому.

СЮИ (РАЗРУШЕНИЕ)

24 октября — 22 ноября

У таких людей прекрасно развита интуиция. При этом они достаточно решительны, чтобы бороться за свои идеи до конца. Они умеют справляться с внутренними страхами и успешно преодолевать трудности. В отношениях для них особенно важно чувствовать тепло и поддержку со стороны партнера. Родившиеся до 8 ноября (знак Собаки) отличаются скромным характером, но по отношению к своим обидчикам могут быть весьма воинственны. Те, кто родился после этой даты (знак Кабана), очень уравновешенные, любят наслаждение и спокойствие.

ХАЙ (УБЕЖИЩЕ)

23 ноября — 21 декабря

Это большие идеалисты. Они способны отказаться от чего-то существенного и материального ради нового и духовного. При этом они с легкостью решаются на перемены в надежде на лучшую жизнь. Рожденные до 8 декабря (знак Кабана) имеют более спокойный характер, а вот те, кто появился на свет после этой даты, имеют ярко выраженные деловые качества.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие дни 2022 года звезды сделают худшими для всех знаков зодиака.