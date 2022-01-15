Семилетняя россиянка заработала 2 млрд за год и вошла в десятку богатейших блогеров

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 057

При рождении Анастасии Радзинской диагностировали ДЦП, но это не мешает ей зарабатывать миллионы долларов.

Семилетняя россиянка заработала 2 млрд за год и вошла в десятку богатейших блогеров

Фото: Instagram @likenastya

Ведущая собственный YouTube-канал семилетняя Анастасия Радзинская стала одной из богатых блогеров в мире. Всего за прошедший год она заработала два миллиарда рублей. По данным американского Forbes, такой доход позволил ей занять шестое место в списке.

«Семилетняя девочка, иммигрировавшая из России вместе с родителями, набрала 87,5 миллиона подписчиков на своем канале Like Nasty, где она ведет хронику своей жизни», — указано в сообщении.

Возглавил тот же список Forbes блогер Джеймс Дональдсон. Его годовой заработок составил чуть более четырех миллиардов рублей. На втором месте рейтинга разместился Джейк Пол — почти три с половиной миллиарда рублей. Замкнул тройку лидеров Марк Фишбах — чуть менее трех миллиардов рублей.

Радзинская попадает в рейтинг в третий раз. В прошлом году она оказалась на седьмом месте, сообщает EADaily.

К слову, уроженке Краснодарского края при рождении врачи диагностировали ДЦП. Медики заявляли, что девочка никогда не сможет ходить и разговаривать. Но родители наперекор заключениям врачей стали бороться за дочь. Одним из методов лечения они выбрали работу на камеру. И через несколько лет признаки болезни отступили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда рождаются самые богатые люди.

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