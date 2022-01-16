Омикронный шторм: Как избежать заражения новым штаммом COVID-19

Волна COVID-19 непременно накроет, убеждены специалисты. Поэтому сейчас мобилизуются все силы системы здравоохранения, чтобы максимально избежать потерь.

Нам осталось две недели. Примерно тогда Россию окончательно накроет цунами под названием «омикрон». Все праздники медики фиксировали примерно по 15 тысяч заболеваний в сутки. Достаточно ровная линия. «Омикронный шторм» на этой неделе в полную силу бушевал на западе. Миллион триста тысяч заболевших в США в понедельник, по 800 тысяч новых случаев заражения — каждый последующий день. ВОЗ говорит, что в ближайшие недели в Европе заразится половина населения, а это 375 миллионов человек.

Понятно, что России не избежать этой волны, она накроет всех. Но можно подготовиться. Две недели, о которых говорил президент в среду, — это срок, за который правительство должно провести полный анализ ситуации. И сделать так, чтобы система здравоохранения страны — госпитали, оборудование, медикаменты — все было готово к запредельному числу заболевших. Цифры прогнозируют разные, не исключают даже шестизначных.

«Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки — свыше миллиона заболевших, миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом „омикрон“. Это лишний раз подчеркивает, что мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в Южно-Африканскую Республику. Еще раз хочу поблагодарить Президента ЮАР и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник, где он был обнаружен. И надеюсь, что здесь у нас тоже будут определенные преимущества с точки зрения своевременности принятия необходимых решений», — прокомментировал президент.

Ученые сходятся во мнении, что Омикрон — более заразен, но менее летален. Это с одной стороны успокаивает и даже дает робкую надежду, что этот штамм станет последним. И скоро мы, наконец, забудем про пандемию. Но, тем не менее, болеть даже в легкой форме не хочется. Встают вопросы — как избежать заражения омикроном? По каким категориям населения штамм будет бить больнее всего? И, главное, что с вакцинацией? И да, сейчас мы знаем гораздо больше об этой угрозе, благодаря той самой недавней поездке наших вирусологов в ЮАР. Корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Сережкина из первых уст узнала ее результаты и получила ответы на все вышеперечисленные вопросы.

— Это реанимация какого города?

— Это Соуэто, это пригород Йоханнесбурга

— Сосед 73 года.

— То есть 15-летние и 70-летние…

— Да, все они рядом находятся.

21 день в реанимации ковидного госпиталя на другом конце света. И вся жизнь в защитном костюме. А вместо новогодних каникул — изоляция после поездки в очередную полыхающую коронавирусом точку на карте мира — родину «омикрона». А ранее был Ухань, Бергамо, и в ЮАР он не мог не поехать.

«Когда лежит 15-летняя девочка и умирает. У нее диабет. Ей 15 лет. И у нее „омикрон“. И она умерла. Все эти надежды, что ура — появилась живая вакцина, сейчас мы потерпим, почихаем три-четыре дня и завтра мир проснется здоровым — нет. Так не будет», — делится руководитель Екатеринбургского НИИ Вирусных Инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

Антирекорд по-американски — миллион триста зараженных в день. Оба побережья — сплошная красная зона.

«Скорость распространения штамма колоссальна. Даже если в больницы попадают 5%, заболевших от миллиона — это 50 тысяч в день. К этому не готова ни одна система здравоохранения в мире», — рассказывает главный инфекционный врач США Энтони Фаучи.

Мутация не дает расслабиться и медикам в Старом свете. 300 тысяч случаев в день во Франции. 200 тысяч — в Италии. По сто тысяч — в Германии. По прогнозу ВОЗ, к февралю омикрон-штаммом заразится половина населения региона.

Россия может выйти на шестизначные цифры к февралю. Такой прогноз озвучили члены правительства на первом в новом году совещании с Владимиром Путиным.

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пару недель для того, чтобы подготовиться», — считает Владимир Путин.

Длинные новогодние каникулы отложили, но не отменили — всплеск новой волны. Кривая заболеваемости дала крен в первую же рабочую неделю. Очаги «омикрона» — уже в 20 регионах. Больше половины случаев — в Москве.

«Нового эпидемического подъема нам не избежать. Скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма», — докладывает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Официально план борьбы с «омикроном» представят на следующей неделе, однако в стране уже активно разворачивают дополнительные койки, запасают кислород, наращивают темпы диагностики. Российские ученые представили экспресс-тест, который позволяет отличить «омикрон» от «дельты».

Главная комната для исследования вируса — та, где находится секвенатор. Вот такой небольшой шкаф, где через капилляры тоньше человеческого волоса проходит ток высокого напряжения. Примерно через два часа на экран компьютера выводится вот такая хроматограмма. Зашифрованный код вируса, где каждый нуклеотид выделен своим цветом.

В отличие от предыдущих штаммов, «омикрон» легко маскируется под сезонную простуду. Но человек становится опасным для окружающих буквально с первых часов заражения. В зоне особого риска — по тяжелому течению — дети. На них приходится каждый шестой случай. А также пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями и не привитые. Даже те, кто уже переболел и надеется на щит родных антител. Плохая новость — «омикрон» умеет воевать с таким иммунитетом.

«Если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 1%, то сейчас уже появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз», — докладывает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

На этом фоне регионы возвращают ограничения. Крым запрещает работу хостелов. В Курганской области — комендантский час для кафе и ресторанов. Кубань до весны продлевает QR-коды в общественных местах. А вот на федеральном уровне законопроект о них пока сняли с обсуждения.

«И сам законопроект, и поправки ко второму чтению готовились в условиях четвертой волны пандемии, связанной со штаммом „дельта“. Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самые главные задачи, на задачи помощи нашим гражданам», — говорит секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Вакцина по-прежнему — единственный способ уберечься от тяжелого сценария. Например, кислородной зависимости, после которой людям надо заново учиться дышать.

«Пневмония, процент поражения колоссальный, кашель, одышка. То, как мы называем — постковидная шумиха в голове», — объясняет заведующая отделением медицинской реабилитации «ГАУЗ СО ЦГБ № 3» Екатеринбурга Ирина Бамбулевич.

Постковид — портит сердце, легкие, сосуды — даже молодых пациентов. Реабилитация нужна каждому второму переболевшему.

«Частота изменений со стороны миокарда достигает до 80% случаев. У нас были такие больные, которые перенесли ковид и в результате таких миокардитов страдали сложными нарушениями ритма», — рассказывает академик РАН и директор НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева Минздрава РФ Елена Голухова.

И во всей этой бочке дегтя есть ложка меда, но зато какая! По мнению ученых, волна именно омикрона может стать последней мощной в развитии коронавируса. Но как долго она будет бушевать — зависит от коллективного иммунитета. За него особенно болеют врачи и вирусологи, чья жизнь последние два года — одно долгое дежурство в «красной зоне» или в очередном эпицентре мировой пандемии.

«Это был очень хороший полезный срез. Мы как бы поехали и посмотрели на машину времени. То, что будет у нас через месяц-полтора. Поэтому мы и кричим нашим гражданам: пожалуйста, пока есть время, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь», — убеждает руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что назван самый эффективный и безопасный препарат для повторной ревакцинации. Вакцину от COVID-19 для третьей прививки порекомендовал глава исследовательского центра Гамалеи Александр Гинцбург.