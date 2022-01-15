Назван самый эффективный и безопасный препарат для повторной ревакцинации

Для повторной ревакцинации, то есть третьей прививки от коронавирусной инфекции, лучше выбирать препарат «Спутник Лайт», но людям старше 65 лет стоит ставить двухкомпонентный «Спутник V». Такой рекомендацией поделился директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавшего вакцины, Александр Гинцбург.

Вакцинация от COVID-19 российскими препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак проводится во всех регионах РФ. Весной 2021 года Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт», летом — «ЭпиВакКорону-Н». В ноябре была сертифицирована первая российская вакцина от коронавируса для подростков — «Спутник М».

Получить защитную инъекцию можно бесплатно в рамках полиса ОМС в государственных поликлиниках, а также в пунктах вакцинации. Частные клиники предоставляют данную услугу на коммерческой основе. Власти и Минздрав страны призывают граждан позаботиться о себе и близких — прививаться, не пропускать сроки ревакцинации, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

«Нужно выбирать „Спутник Лайт“. Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать „Спутник V“», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

COVID-сертификат в России вскоре смогут получить не только граждане страны, но и иностранцы, привитые зарубежными препаратами. Для этого достаточно будет сдать тест на антитела, сообщила накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России в 2022 году появится единая вакцина от гриппа и COVID-19.