Интуиция, воля, разум: в чем власть каждого знака зодиака

Каждый человек и силен, и слаб одновременно. Какие-то дела удаются легко, а какие-то разваливаются на глазах — предсказать ничего не возможно. Впрочем, при необходимости, можно попробовать все исправить. Главное — знать свои сильные стороны. Об этом как раз и рассказали опытные астрологи во всех подробностях.

Овен

Властолюбивые Овны могут добиваться немыслимых высот благодаря несокрушимой силе. Эти люди выносливы как физически, так и ментально. Им не составит труда разобраться даже с самой тяжелой проблемой, которая других просто «разорвет» на части. Равных в силе Овнам людей не найти. К слову, надеяться, что за прочной броней скрывается мягкий характер тоже не стоит: там каменная, железобетонная стена.

Телец

Приземленные Тельцы могут покорить любого своей честностью и открытостью. Представители этого знака уверены: сила — в правде. И в их случае это так и есть. Эти люди точно знают, как, кому и в каких пропорциях правильно подавать информацию. Одним своим словом могут и убить, и воскресить.

Близнецы

Противоречивые Близнецы обладают удивительной харизмой. Они могут подстраиваться под людей и обстоятельства с поразительной скоростью. Темперамент — вот главная сила представителей этого знака. Мало того, что Близнецы могут трудиться днями и ночами, они могут совмещать это с активными тусовками и социальной работой. В общем, везде будут как в своей тарелке.

Рак

Терпеливые Раки способны годами накапливать ресурс, который потом пойдет им во благо. «Готовь сани с лета» — поговорка, прекрасно описывающая весь образ жизни этих людей. Раки обладают самыми сильными эмоциональным и энергетическим полями. Помимо того, что могут обеспечить себя всем необходимым, обязательно позаботятся об окружающих. На этих товарищей точно можно рассчитывать.

Лев

Львы — настойчивые натуры, и это их главный козырь. Ну а как иначе может быть у царей зверей? Представители этого знака настолько уверены в своих силах, что даже невозможное делают возможным. У этих людей всегда есть четкий план действий, поэтому переживать за их судьбы не стоит. Лучше позаботьтесь о своих.

Дева

Представители знака Девы — само совершенство. Кажется, им под силу любые чудеса. Невероятное миролюбие и доброта этих людей покорят кого угодно. Вместе с такими нестрашно даже в омут бросаться — точно выживешь. Их энергия всегда направлена на созидание, что редко встречается в мире.

Весы

Некоторые не любят Весов из-за их постоянной нерешительности. Однако если назвать этот «минус» дипломатией, то он тут же превратиться в «плюс». Действительно, Весы порой бывают немногословны и нередко медлят, чтобы принять какое-то решение. Зато опасаться за судьбу проекта с ними не придется. Как говорится, «семь раз отмерь, один раз отрежь». Закон работает в любых ситуациях.

Скорпион

Рожденные под знаком Скорпиона люди обладают уникальной способностью — владеть тайнами всех знакомых людей. Они — настоящие хранители. По какой-то неведомой причине окружающие хотят с ними говорить, хотят обсуждать все насущные проблемы, питаясь положительной энергией взамен. Как ни странно, Скорпионов это нисколько не смущает. Правда, иногда они, обладатели тайн, могут очень больно ужалить, пишет astroprognostic.

Стрелец

Власть Стрельцов — в их волевой натуре. Желание победить всех и вся не оставляет шансов на промедление. Эти люди не идут, а скачут по жизни. Они быстро достигают высот в карьере, легко зарабатывают деньги и очень просто сходятся с окружающими. Если это им, конечно, выгодно. Обмануть Стрельцов не получится — уж очень расчетливые они натуры.

Козерог

Консервативные Козероги обладают поразительными интеллектуальными способностями. И в этом их сила. Они найдут выход из любой, даже самой запутанной ситуации. Эти люди на десять шагов опережают своих конкурентов и добиваются самых нереальных целей. Постоянная тяга к знаниям — вот в чем их превосходство.

Водолей

Сила Водолеев — в независимости. В отличие от многих эти люди не нуждаются в партнерах и спутниках. Они могут прекрасно обеспечить самих себя и еще десяток человек, если пожелают. Представители этого знака довольно горделивы, но между тем очень жертвенны. Водолеи могут оказать посильную помощь даже тогда, когда остальные отказали. Их конечная цель — максимальная свобода во всем.

Рыбы

Представители знака Рыбы обладают изумительной интуицией. Они едва ли не предсказывают будущее, хотя это тоже часто с ними происходит. Рожденные под знаком Рыб люди могут дать очень ценный совет в сложную минуту, потому иметь таких друзей очень выгодно. Эти хитрецы способны лавировать между событиями, словно между планктона в воде. В общем, с их властью лучше не шутить.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 января.