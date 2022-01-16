Стриженова показала, как живет ее подруга, звезда «Гардемаринов» Ольга Машная

Телеведущая Екатерина Стриженова показала, как живет ее старая подруга — заслуженная артистка России Ольга Машная. В последнее время звезда фильма «Гардемарины, вперед!» ведет закрытый образ жизни. Многие переживают о ее благосостоянии и карьере, ведь больше в ее карьере не было знаменательных ролей. К счастью, Стриженова убедительно продемонстрировала: бояться нечего.

Скромная леди в светлом платье на фото — 57-летняя Ольга Машная. К приходу гостьи она подготовилась. Актриса удивляла Стриженову кулинарными изысками — жульеном в перце и галантином. Улыбчивая и добрая Ольга Владимировна приняла телеведущую как родную, ведь они давние подруги.

Instagram @strizhenovae

Поклонники звезды «Гардемаринов» заметили, что со времен съемок картины их любимица сильно изменилась. Отдельного внимания удостоился грустный взгляд актрисы. В комментариях к посту Стриженовой в Instagram пользователи предположили, что это связано с творческим кризисом Ольги Машной. Звезде пожелали всего самого хорошего.

«Такая умница и красавица! Жаль, что нечасто теперь появляется на экранах»;

«Екатерина, передайте Ольге, что мы очень по ней скучаем!»

«Ольга выглядит прекрасно! Только почему-то грустная. Ей нужно чаще выходить в свет», — пишут в комментариях фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Гардемаринов, вперед!» Ольга Машная отреклась от собственной сестры.