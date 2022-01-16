Трубинер о смерти звезды сериала «Кухня» Рудакова: «Здоровый парень, это шок»

Актер Павел Трубинер прокомментировал смерть своего коллеги, известного зрителям по сериалу «Кухня» Ивана Рудакова. Эксклюзивный комментарий он дал 5-tv.ru.

«Мы с ним много сделали, вместе работали достаточно много. Очень интересно работали и работаем с его мамой Еленой Николаевной… Это, конечно, очень тяжелая штука», — едва подбирая слова, сообщил Трубинер.

По его словам, недавно Иван Рудаков попал в больницу. Возможно трагедия произошла из-за проблем с сердцем, но точно ему неизвестно.

«Он достаточно здоровый молодой парень. Это шок, конечно. Замечательный актер, сколько он мог еще сделать. У нас с ним были очень хорошие и дружеские отношения. Мы с ним очень хорошо работали», — рассказал Трубинер.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актер Иван Рудаков скончался в реанимации. Он находился в крайне тяжелом состоянии. О смерти звезды сериала «Кухня» сообщили его родители.

Иван Рудаков сыграл в более чем 40 фильмах и сериалах. Самые известные из них: сериалы «Кухня» и «Медиум», а также фильм «Ланцет». Кстати, в последнем вместе с ним играл Павел Трубинер.