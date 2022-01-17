Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 17 по 30 января

Наша жизнь тесно связана с космосом. Особое влияние на судьбу оказывают небесные тела. Именно от их движения зависят наши успехи и неудачи. Какое воздействие окажут планеты на разных людей в период с 17 по 30 января, рассказала астролог Наталья Анисимова. Она назвала даты рождения тех людей, кого ожидают существенные изменения в эти две недели.

Юпитер раздвинет границы для рожденных:

23.02-28.02; 23.04-28.04; 24.05-30.05; 25.06-30.06; 26.08-01.09; 27.10-01.11; 25.11-30.11; 25.12-30.12.

Вас могут ожидать изменения в социальном статусе: брак, развод, новая должность. Также вас может ожидать награда за старания. Данный период принесет вам удачу и целую массу возможностей, которые необходимо использовать.

Сатурн дисциплинирует рожденных:

02.02-07.02; 02.04-07.04; 03.05-08.05; 03.06-08.06; 05.08-10.08; 05.10-10.10; 05.11-10.11; 04.12-09.12.

Хоть Сатурн и считается планетой ограничений, порядка и терпения, но в эти даты вы можете испытывать давление со стороны вашего окружения, работы или других социальных аспектов. Однако это прекрасная возможность, чтобы собраться с силами и укрепить свое положение.

Уран добавит непредсказуемости рожденным:

02.01-04.01; 31.01-02.02; 01.03-03.03; 01.05-03.05; 02.07-04.07; 02.08-05.08; 03.09-05.09; 03.11-05.11.

Ваша жизнь может измениться до неузнаваемости. Всему виной непредсказуемые сюрпризы, которые готовит Уран. Вероятно, вам придется пережить трудное расставание и потерю, но это подарит долгожданную свободу. Отнеситесь к произошедшему как к дару.

Марс повысит соревновательный дух и активность рожденных:

15.03-27.03; 15.06-28.06; 17.09-29.09; 16.12-28.12.

Поскольку Марс способен напрягать, возбуждать и будоражить, вы в этот период почувствуете прилив энергии. Именно поэтому данные дни как нельзя лучше подойдут для реализации задуманного. Особенно, если дело касается физического труда или занятия, которое требует решительности и напористости.

Черная Луна может ввести в искушение рожденных:

11.03-14.03; 11.06-14.06; 13.09-16.09; 12.12-15.12.

Вам предстоит встретиться лицом к лицу с вашей накопившейся кармой, в том числе родовой. Не стоит идти на поводу у своих желаний и иллюзий, ведь велика вероятность запутаться и свернуть не на тот путь. Возможно, возникнут недомогания и упадок жизненных сил.

Влияние кармических узлов могут ощутить рожденные:

18.02-22.02; 19.05-23.05; 21.08-25.08; 20.11-24.11.

Все, что происходит в вашей жизни — не случайно. Ведь знаки Вселенной даются нам не просто так. Стоит прислушаться к ним, это поможет вам скорректировать путь.

Венера понежит рожденных:

03.01-08.01; 02.03-07.03; 02.05-07.05; 04.09-09.09; 04.11-09.11.

Для вас Венера предоставит отличную возможность расслабиться, полениться и порадовать себя. Предстоящие две недели отлично подойдут для шоппинга, флирта, романтики и комплиментов, поэтому не упустите шанс и действуйте!

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