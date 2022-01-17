Не ждите ее: какая примета в Крещение сулит войну и революцию

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 224

Вот-вот настанет один из самых главных церковных праздников. Эксперты призывают быть бдительными: 19 января каждый может узнать свою судьбу.

Не ждите ее: какая примета в Крещение сулит войну и революцию

Фото: Depositphotos / Deacons_docs

Ежегодно 19 января православные христиане отмечают Крещение. Это один из важнейших церковных праздников, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан много веков назад. Обряд проводил святой пророк Иоанн Предтечи.

Считается, что в указанный день по приметам возможно предсказать будущее. Так каким же оно будет: спокойным или тревожным?

Предвестница катастрофы

Почти все праздники, лежащие в основе христианских, имеют массу поверий и примет, благодаря которым можно определить судьбу. Старожилы говорят, что в Крещение нет ничего важнее наблюдения за погодой. Если она хороша, быть беде…

«Если 19 января вдруг случалась оттепель, что в древности было явлением очень и очень редким, то это говорило о возникновении общественных проблем. Предки заметили, что такая аномалия сулила всегда одно — войну или революцию», — пишет RSUTE.

Впрочем, и плохая погода не сулит ничего годно. В древности считалось, что ветреный и морозный день — предвестник плохого урожая в году. Идеально же наблюдать пушистый снег за окошком: он знаменует удачу и благосостояние.

Накануне

Хорошо известно, что Крещение начинают отмечать в ночь с 18 на 19 января. В церквях в этот момент идут праздничные службы. Кто-то порой даже решается искупаться в проруби — считается, что вода заряжается положительной энергией и буквально исцеляет от всех болезней.

Всех, кто остался дома в крещенский сочельник, предки призывали наблюдать небом. Если ярко светит Луна — можно ждать ранней и теплой весны. Если звезды горят огнем — год будет плодородным и в семье воцарится счастье. Кстати, любующаяся звездами на улице дева почти наверняка встретит любовь всей жизни в ближайшие месяцы и, может быть, даже выйдет замуж.

Сны в ночь с 18 на 19 января — вещие. Порой они указывают путь до цели, а иногда предостерегают от неприятностей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую погоду предсказывают метеорологи в крещенскую ночь.

-2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
76.04
0.27 86.86
-0.03
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