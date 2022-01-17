Вильфанд рассказал о погоде в России в крещенскую ночь

По народным приметам, в преддверие Крещения наступают традиционные морозы. Однако в этом году из-за природных аномалий ожидается значительное потепление. Обо всех изменениях погоды в предстоящий христианский праздник рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вот в этом году крещенская ночь будет теплой. Теплой на всей территории нашей страны <…> Аномалия температуры <…> Кроме Чукотки. Вот на Чукотке аномалия действительно на шесть-восемь градусов, даже на десять — ниже нормы. <…> Отклонения от нормы в этом году будут везде положительные, но вот особенно заметны положительные значения и на Урале, и в Приволжье, и особенно в Сибири: в Красноярском крае — здесь аномалии до -16 градусов», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

В Якутии показатели будут выше нормы, но в пределах -40 градусов, что для региона считает привычной температурой. На юге европейской зоны РФ температура будет от -4 до -6 градусов. В центре европейской части России температура ожидается двузначной.

«Вот в Москве от -5 до -15 морозов <…> В области тоже до -15 градусов. Дневные температуры максимальные для 19 января — от -7 до -9 и по области до -11, то есть вполне такая холодная нормальная погода», — дополнил метеоролог.

17 января днем, 18 января ночью и 19 января днем ожидается снег, местами сильный, усиление ветра до 15-18 метров в секунду, поэтому стоит ожидать гололедицу и метели.

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