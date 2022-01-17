Вильфанд рассказал о погоде в России в крещенскую ночь

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 057

Научный руководитель Гидрометцентра РФ предупредил россиян о природных аномалиях.

Фото, видео: Depositphotos / doroshin; 5-tv.ru

Тема:
Погода

По народным приметам, в преддверие Крещения наступают традиционные морозы. Однако в этом году из-за природных аномалий ожидается значительное потепление. Обо всех изменениях погоды в предстоящий христианский праздник рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вот в этом году крещенская ночь будет теплой. Теплой на всей территории нашей страны <…> Аномалия температуры <…> Кроме Чукотки. Вот на Чукотке аномалия действительно на шесть-восемь градусов, даже на десять — ниже нормы. <…> Отклонения от нормы в этом году будут везде положительные, но вот особенно заметны положительные значения и на Урале, и в Приволжье, и особенно в Сибири: в Красноярском крае — здесь аномалии до -16 градусов», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

В Якутии показатели будут выше нормы, но в пределах -40 градусов, что для региона считает привычной температурой. На юге европейской зоны РФ температура будет от -4 до -6 градусов. В центре европейской части России температура ожидается двузначной.

«Вот в Москве от -5 до -15 морозов <…> В области тоже до -15 градусов. Дневные температуры максимальные для 19 января — от -7 до -9 и по области до -11, то есть вполне такая холодная нормальная погода», — дополнил метеоролог.

17 января днем, 18 января ночью и 19 января днем ожидается снег, местами сильный, усиление ветра до 15-18 метров в секунду, поэтому стоит ожидать гололедицу и метели.

Ранее 5-tv.ru рассказал, для кого смертельно опасно окунаться в прорубь в Крещение.

Тема:
Погода
17 янв
Снежные заносы и гололед нарушили транспортное сообщение на дорогах России
17 янв
Королевство под водой: Как извержение вулкана на островах Тонга превратило тропический рай в ад
17 янв
Сухогруз «Санкт-Петербург» попал в сильный шторм у берегов Грузии
16 янв
Волхвы от природы: как метеорологи предсказывают погоду и спасают экономики стран
14 янв
Регионы РФ утопают в сугробах: мощные снегопады обрушились на десятки городов
14 янв
Что мне снег, что мне зной: 150 лет назад в России вышел первый метеобюллетень
13 янв
Россиян предупредили о резком снижении давления 14 января из-за «Эльзы»
13 янв
В России 150 лет назад вышел первый метеобюллетень
13 янв
Давление ниже плинтуса: врач назвала способы выживания в дни «барического дна»
13 янв
На КАМАЗе не проехать: Сахалин вот уже вторые сутки накрывает мощный циклон
-6° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.33
0.29 87.02
0.16
Залечь на дно и не двигаться! Китайский совет дня на вторник, 18 января

Последние новости

15:36
В Госдуме рассказали россиянам о малоизвестных льготах для населения
15:33
Оперная дива Хибла Герзмава остановила концерт ради поклонника
15:24
Назарбаев: Конфликта в политической элите Казахстана нет
15:17
Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов
15:06
В Минздраве назвали лишь три противопоказания при вакцинации
15:06
Назарбаев: Токаев обладает всей полнотой власти в Казахстане

Сейчас читают

Назарбаев появился перед нацией и опроверг слухи об отъезде из Казахстана
Стало известно, кто ухаживает за больной актрисой Прокловой
Назван самый доступный фрукт, разжижающий кровь и предотвращающий тромбоз

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год